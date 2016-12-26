T24 LogoT24 Logo
Yaşam

“Kütahya Hayvan Barınağı’nda köpeklere eziyet yapılıyor”

Konuyla ilgili olarak belediye başkanlığı ve ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmış değil

26 Aralık 2016 20:50

Kütahya Hayvan Barınağı'nda çekildiği belirtilen dehşet verici görüntüler hayvanseverler tarafından büyük tepki topladı. Barınaktaki kötü koşulları protesto eden hayvanseverler tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Hayvan Dostları adlı grup change.org üzerinde bir imza kampanyası açarak vahşete tepki göstermeye çağırdı.

Kampanya duyurusunda "Kütahya Hayvan Barınağı’nda hayvanlara resmen eziyet ediliyor! Hayvanlar açlıktan birbirlerini yiyor, birbirlerini parçalayarak öldürüyorlar! Çok kötü ortamda bulunuyorlar! Videolar tamamen gerçektir! Lütfen bu katliama dur deyin, hayvanlarımıza yapılan eziyete göz yummayın. Yetkililerden konuya sessiz kalmamalarını önemle rica ediyorum. Hepinizden destek bekliyorum" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak belediye başkanlığı ve ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmış değil.

ETİKETLER

kütahyahayvanbarınağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24