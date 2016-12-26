“Kütahya Hayvan Barınağı’nda köpeklere eziyet yapılıyor”

Kütahya Hayvan Barınağı'nda çekildiği belirtilen dehşet verici görüntüler hayvanseverler tarafından büyük tepki topladı. Barınaktaki kötü koşulları protesto eden hayvanseverler tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Hayvan Dostları adlı grup change.org üzerinde bir imza kampanyası açarak vahşete tepki göstermeye çağırdı.

Kampanya duyurusunda "Kütahya Hayvan Barınağı’nda hayvanlara resmen eziyet ediliyor! Hayvanlar açlıktan birbirlerini yiyor, birbirlerini parçalayarak öldürüyorlar! Çok kötü ortamda bulunuyorlar! Videolar tamamen gerçektir! Lütfen bu katliama dur deyin, hayvanlarımıza yapılan eziyete göz yummayın. Yetkililerden konuya sessiz kalmamalarını önemle rica ediyorum. Hepinizden destek bekliyorum" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak belediye başkanlığı ve ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmış değil.