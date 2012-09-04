Kuşlar ölen arkadaşları için yas mı tutuyor?

Batı çalı kargalarını inceleyen ABD'li bilim insanları, ölen bir kuş görünce yem aramaya ara verdiklerini ve birbirlerine seslenip toplandıklarını keşfetti. Çalı kargaları daha sonra genelde ölü kuşa doğru uçup, başında toplanıyormuş.

Animal Behaviour dergisinde yayımlanan makalede kuşların bu davranışı tehlikeye karşı birbirlerini uyarma amacıyla geliştirmiş olabileceği belirtiliyor.

Araştırma Kaliforniya Üniversitesi'nden Teresa Iglesias ve ekibinin imzasını taşıyor. Iglesias ve ekibi çalı kargalarının yaşam alanlarına çeşitli nesneler bırakarak, kuşların tepkisini inceledi.

Bıraktıkları nesneler arasında farklı renklerde tahta parçaları, ölü kuşlar, ayrıca dost ve düşmanlara nasıl tepki vereceklerini anlamak amacıyla konan, içi doldurulmuş çalı kargaları ve boynuzlu baykuşlar vardı.

Tehlike işareti

Çalı kargaları renkli tahta nesnelere tepki vermedi. Ancak ölü bir çalı kargası bulduklarında tehlike işareti veren sesler çıkararak uzaktaki arkadaşlarını uyardılar. Daha sonra ölü kuşun etrafında toplanan çalı kargaları, birbiriyle uyumlu olmayan sesler çıkararak başka çalı kargalarını da olay yerine çağırdı.

Ayrıca büyük bir davranış değişikliği göstererek, bir gün boyunca yem aramaya çıkmadılar. Çalı kargaları içi doldurulmuş baykuşlarla bir avcının varlığına inandırıldıklarında da yine toplanarak, tehlike sinyalleri veren sesler çıkardı.

Ayrıca baykuşu korkutmak amacıyla üzerine doğru uçuş yaptılar. Ancak ölü bir çalı kargası gördüklerinde benzer bir davranış sergilemedikleri dikkat çekti.

Doğada başka hayvanların da ölülerini yalnız bırakmadıkları biliniyor. Örneğin zürafa ve fillerin yeni ölen bir yakınlarının yanından ayrılmadıkları belirlenmişti. Bu da hayvanlarının ölümü anladığını ve hatta yas tuttuğunu düşündürüyor. (BBC Türkçe)