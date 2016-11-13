Belediye 'FETÖ'ye bağlamıştı; bakanlık, barınaktaki hayvan katliamını doğruladı

Kayseri Belediyesi’nin kabul etmediği zehirleme iddiasını Orman ve Su İşleri Bakanlığı doğruladı. Belediye, katliamla ilgili yaptığı bir açıklamada “15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlar çerçevesinde ülkemizde oluşan birlik ve bütünlüğü yaralamaya yönelik yayınlar gündem değiştirme gayretinin bir ürünü olarak değerlendirilmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Evrensel, Kayseri Molu Köpek Barınağında yavru köpeklere iğne vurularak uyutulduğunu ve uyutulan köpeklerin boş araziye atıldığını fotoğraflarıyla gündeme taşımıştı. Barınakta çalışan görevlilerin itiraf etmesiyle de köpeklerin uyutularak öldürüldüğü iddiaları kesinlik kazanmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9 Kasım tarihinde konuyla ilgili bir bilgi notu yayınladı ve “Çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ve ayrıca ölen köpeklerin araziye gelişi güzel atıldığı tespit edilmiştir” dedi.

Ayrıca bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

“Tanıkların farklı sayılarda beyanları olmakla birlikte, denetim görevlilerimiz marifeti ile araziye atılmış 104 adet köpek ölüsü tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi gereği; Kayseri Molu Köpek Geçici Bakımevi sorumlusu Kayseri Spor Etkinlikleri A.Ş. hakkında 275 bin 704.00 lira idari yaptırım kararı düzenlenmiş olup onay için yetkili Kocasinan Kaymakamlığına gönderilmiştir.”