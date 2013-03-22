'Kürt vatandaşımın bayrağa karşı bir tavrı olduğu kanaatinde değilim'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Büyükelçisi'ni kabulü öncesinde, basın mensuplarının çözüm süreci ve Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına ilişkin sorularını cevaplandırdı

Cumhurbaşkanı Gül, "Şüphesiz ki çok büyük bir noksanlık. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu kadar insan, aslında Türk Bayrağı ile de bir sorun olmaması gerekir. Bu bayrak yeri geldiğinde hepimizin uğruna hep beraber can verdiğimiz bayraktır. Dolayısıyla ben hiçbir Kürt vatandaşımın da bayrağa karşı içinde herhangi bir tavır olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki çok büyük bir yanlış ve aksaklık" dedi.

'Bir gün sağduyunun hâkim olacağına hep inandım'

Çözüm süreci ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Gül, "Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesi Kürt konusudur. Bu konunun, Türkiye'nin gündeminden çıkmasının ülkemizin önünü açacağına daima inandım. Bunun çözümü için de Türkiye'nin demokratik ve hukuk standartlarının yükseltilmesi, evrensel demokrasinin kriter alınması ve ayrıca da bin yıllık bu topraklardaki beraberliğimizin doğurduğu vicdan çerçevesinde bütün bu işlerin hallolacağına inandım. Bir gün sağduyunun hakim olacağına, şiddetle bir yere varılamayacağının anlaşılacağına hep inandım. Son gelişmeleri bu çerçeve içerisinde görüyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de daima iyi şeylerin olacağına inandım ve iyi adımları, iyi şeyleri hep destekledim. Ümit ederim ki, iyi şeylerin sonunda zaman zaman zayıflama işaretleri gösteren kardeşliğimizin tekrar pekiştiği ve gerçekten Türkiye'de herkesin barış, huzur içerisinde kendi içerisinde yaşadığı, refahın hakim olduğu bir dönemin başlangıcına vesile olur. Muhakkak ki her şey, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü içerisinde gerçekleşecektir. Bunun aksini düşünmek de zaten mümkün olmaz. O bakımdan bu süreci bu çerçeve içerisinde görüyorum. İnşallah iyi şeyler olmaya devam eder ve sağduyu, aklıselim hep hâkim olur ve bütün acılardan da ders çıkartılmış olur" dedi.

Diyarbakır 'daki Nevruz kutlamalarında Türk Bayrağı bulunmaması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Gül, "Şüphesiz ki çok büyük bir noksanlık. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu kadar insan, aslında Türk Bayrağı ile de bir sorun olmaması gerekir. Bu bayrak yeri geldiğinde hepimizin uğruna hep beraber can verdiğimiz bayraktır. Dolayısıyla ben hiçbir Kürt vatandaşımın da bayrağa karşı içinde herhangi bir tavır olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki çok büyük bir yanlış ve aksaklık" dedi.