Arınç: Erdoğan'ın bayrak değerlendirmesine katılıyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Abdullah Öcalan'ın dün Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında okunan mektubunu olumlu bulduğunu söyledi. Arınç, "Çözüm süreci için ümit veriyor" dedi.

Bülent Arınç, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nde yürütülen program kapsamında, Türkiye'de bulunan Filistinli öğrencileri kabulünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Arınç, "Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında Türk bayrağının bulunmaması" ile ilgili soruyu yanıtlarken, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yaptığı değerlendirmeye aynen katıldığını bildirdi.

Diyarbakır'daki kutlamalarda bazı milletvekillerinin okuduğu mesajda genellikle olumlu izler bulduğunu belirtti.

Olumlu izlerin, olumlu sözlerin çözüm süreci için ümit verdiğini dile getiren Arınç, şunları kaydetti: "Türkiye'nin yıllardan beri acı duyduğu, ızdırap duyduğu terör sorunu bu yoldan gidilerek çözülebilecekse bundan 75 milyon insanımızın büyük sevinç duyacağını düşünüyorum. Ben işin hep sonuna baktım. Sonunun hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. Ama Aralık sonundan itibaren bazı görüşmelerle açıklamalarla devam eden bu çözüm sürecinde dünkü açıklamaları olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum."