MHP'li vekiller, Meclis'te 'bayrak' açtı!

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut'un başkanlığında toplandı. Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in Nevruz Bayramı'na ilişkin gündemdışı konuşması sırasında, MHP'li milletvekilleri, sıralarda bulunan mikrofonlara Türk bayrağı astı. MHP grup başkanvekillerinin oturduğu sıraların önünde de şehit fotoğrafları ile terör örgütü üyelerince öldürülen bir bebeğin fotoğrafına yer verildi.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Kurul açılmadan önce partili milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirterek, toplantıda Diyarbakır'daki nevruz etkinliğindeki görüntüleri değerlendirdiklerini söyledi.

'Biz de isyan bayrağı çektik'

Diyarbakır'da Türk bayrağına hakaret edildiğini öne süren Şandır, “Orada Türk milletine ve devletine meydan okunmuştur. Biz de Genel Kurul'da buna isyanın bayrağını çektik” dedi.

'Demirci Kawa kavgası'

Öcalan'ın mektubu, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında okunurken TBMM'de de "Demirci Kawa" kavgası çıktı.

TBMM Genel Kurulu'na MHP'li vekiller, beraberlerinde üzerinde Türk Bayrağı şeklindeki Türkiye haritaları ile geldiler. Haritalar, Genel Kurul salonunda MHP grubunun oturduğu sıraların tümüne konuldu. MHP'lilerin Genel Kurul'da oturdukları sıraların en önündekine ise Hakkari'de şehit olan askerlerin fotoğrafları koyuldu.

Öcalan'ın mesajının Diyarbakır'da okunmasının ardından TBMM'de gerginlik yaşandı. Özellikle MHP'li vekiller sert tepki gösterdi. MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, kürsüde konuşurken ''Bu manifestoyu kınıyorum'' dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in 6 dilde Nevruz'u kutlayarak yaptığı konuşma ise Meclis'in karışmasına neden oldu. İçten'in konuşmasında "Demirci Kawa"dan bahsetmesi üzerine MHP'den tepki geldi.

'Demirci Kawa efsanesi'

Kürt mitolojisinde “Demirci Kawa” olarak bilinen efsanevi kişilik, amansız hükümdar Zahhak’a baş kaldıran bir kahraman olarak anlatılır.

Kürt mitolojisinin önemli eserlerinden biri olan Demirci Kawa, Nevruz Bayramı ile ilişkilendirilen birbirinden farklı hikayelerin gelişmesine de neden olmuştur.

Günümüzden 2 bin 500 yıl kadar önce gerçekleşen bir olayın efsaneleşmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülen Demirci Kawa miti, günümüzde Asurlu Kral Dehak’a baş kaldıran demir ustası Kawa ile ilişkilendirilmiştir. Soyunda şeytaniler de bulunduğu için yarı şeytan olarak betimlenen kral Zahhak(Dehak), omuzlarında iki yılan taşıyan ve çok acımasız bir kraldı. Efsanelerde anlatılanlara göre; her gün omuzlarındaki yılanları beslemek için kendi halkından iki kişi seçen zalim kralın, sarayındaki aşçılarına bu iki insanın beyninin pişirtildiğinden bahsedilir. Kurban edilen insanların pişirilen beyinleri Kral Zahhak’a sunulur ve kral da bu pişmiş beyinler ile omuzlarındaki yılanları beslerdi.

Kürt efsanelerinde bu acımasız kralın aynı zamanda baharın gelmesini de engellediğinden bahsedilmektedir. Kralın zalimliğine karşı bir şeyler yapmak isteyen Garmayel ve Armayel adındaki iki kişi gizlice sarayın mutfağına aşçı olarak girer ve o gün gelen iki kişiden birinin kaçmasına yardım eder. Bu iki kişi her gün bir koyun keserek koyun beyni ile insan beynini karıştırmış ve bu şekilde her gün bir kişinin kurtulmasını sağlamıştır. Her gün kaçan bir kişinin Kürtlerin atası olduğunu söyleyen efsaneye göre Demirci Kawa kaçan kişileri eğiterek bir ordu oluşmasını sağlamıştır. Kaçan kişilerin eğitilmesini sağlayan ve daha sonra Kürtlerin ortaya çıkmasını sağladığına inanılan Demirci Kawa bu hikayelerin kahramanı olmuş ve Kürt mitolojisindeki yerini almıştır.