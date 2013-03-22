Demirtaş: Bayrakla sorunumuz yok

Diyarbakır'da kutlanan Nevruz Bayramı'nda, kutlama alanına gelenlerin Türk bayrağı taşımaması ve BDP'nin organizasyon alanına bayrak asmaması hakkında eleştiride bulunan Başbakan Erdoğan'ın 'Mitingte bayrak olmalıydı' sözlerine BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cevap verdi. Bayrakla sorunumuz yok diyen Demirtaş, " Bayrak bir siyasi partinin ve anlayışın unsuru olmaktan çıkarılırsa önümüzdeki nevruzda asılabilir" ifadesini kullandı.

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

"Kürt sorunundan kaynaklı silahlı mücadelenin yüzde 99 'u bitti. Yüzde'1 i hükümete kaldı. Bu, barış çağrısını almak istemeyenlerin yarattığı tartışmadır. Silahlı güçlerin ülkeden çıkışıyla ilgili iki komisyon oluşturulmalı. Muhalefet Ak Parti ile başedemediği için Kürtlerin savaşmasını istiyor. Bayrakla sorunumuz yok. Bayrak bir siyasi partinin ve anlayışın unsuru olmaktan çıkarılırsa önümüzdeki nevruzda asılabilir. Demokratik reform tedbirleri silahı gündemden düşürür. Bu komisyonlardan biri resmi diğeri sivil olmalıdır. Kürt halkı devletin bayrağından rahatsız değildir."