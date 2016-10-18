'Kürk Mantolu Madonna' gafı ile gündem olan yorumcu: Beni bırakın, Musul'a bakın

TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında "Madonna" gafıyla gündeme gelen Funda Özkalyoncuoğlu, "Bildiğim de benimdir bilmediğim de benimdir diye peygamber efendimizin bir açıklaması var değil mi? Bu benim bilmediğim olsun. Vay arkadaş ya siz Musul'a bakın, bugün Ankara'da çok önemli bir toplantı oldu oraya bakın" dedi.

Beren Saat’in, Sabahattin Ali’ye ait, Türk edebiyatında önemli bir yeri olan 'Kürk Mantolu Madonna' kitabının uyarlaması olacak bir filmde rol alacağı konuşulurken, Özkalyoncuoğlu, kitapta anlatılan karakteri müzisyen Madonna sandı. Madonna karışıklığı sosyal medyada da gündem oldu. Özkalyoncuoğlu, "Madonna'nın hayatı bizim için enteresan olabilir" deyince program moderatörü Jess Molho, "Yalnız bu kitap 1943'te yazıldı. Sabahattin Ali bu kitabı asker yıllarında çadırda yazmış" diye uyardı. Uyarı karşında şaşıran Özkalyoncuoğlu ve programın diğer sunucusu Sena Keçeli'nin "Madonna var mıydı o zamanlar?" demeleri sosyal medyayı yıktı geçti, çok ağır küfür ve hakaretlere varan yorumlar yapıldı.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Bidebunudinle' programında canlı yayına katılan Funda Özkalyoncuoğlu, "Sosyal medyaya girince insanların beni ne kadar acıttığını gördüm" diyerek söz başladı. "Linç edilmek istendiğini" söyleyen yorumcu, "olayın sadece küçük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve gereğinden çok büyütüldüğünü" anlattı.

"Bir kadını ne kadar süre linç edebilirsiniz"

Özkalyoncuoğlu, "Bizim programımız magazin programı oysa ki, bugün Ankara'da çok önemli bir toplantı vardı, Musul'a büyük bir operasyon vardı, bunların önüne geçmeme çok şaşırdım. Neticede ben bir magazin programcısıyım. Özür dile diyorlar ama ben yalnızca kendimden özür dileyebilirim. Emin olun ki ben o kitabı okudum, ama okuyalı 40 sene olmuştur. Yani 40 sene dediğimde kaç yaşında okuduğumu anlarsınız. Kitabı hatırlayamadım, konuya önceden hazırlanmadığım için galiba program partnerimin söylediğini tam olarak anlayamadım. Hatalı bir durum oldu. Acaba bu dünyanın sonu mu, kimin neresini acıtmış olabilir? O konuşmayı ben tamamen yanlış anladım. NTV'de uzun süre radyo programı yaptım, insanlar benim neyi ne kadar okuduğumu, bildiğimi aşağı yukarı bilirler. Program partnerim bana anlatmaya çalışıyor ama ben anlayamıyorum. Hala başka bir şey söylüyorum. Yani onunla bir tartışmamız da yok. Günün sonunda geldiğimiz noktada ben şuna şaşırdım: Diyelim ki ben çok cahil bir kadınım ve ne kadar cahil olduğunu da bilmeyen şuursuz bir kadınım. Eğer sokağa çıksak bir kadını linç etme istatistiği yapsak, bir kadını ne kadar süre içinde linç edebilirsiniz desek bu istatistik çıkmazdı" diye konuştu.

"Bir edebiyat öğretmeni

ölmüş anneme küfür etti"

Twitter kullanıcılarının kendisine yönelttiği küfürler karşısında oldukça içerleyen ünlü sunucu, yorumları yapanlar için 'merhametsizler' dedi.

Özkalyoncuoğlu şöyle devam etti: "Ben cahilliğime yönelik geri dönüşten çok mutluyum. Neden biliyor musunuz? Ülke ortalamasında insanların merhamet noktası bugün açığa çıktı. Biz aziz işlerimizle kimin canını ısıralım, kopartalım ve acıtalım diyen ne çok kişi varmış meğer. Ne kadar çok edebiyat seven varmış, ne kadar çok Sabahattin Ali okuyan varmış maşallah… Ben kendimden ve Sabahattin Ali'nin ailesinden, edebiyat severlerden özür dilerim. Ben annemi çok genç yaşta kaybettim ve bir edebiyat öğretmeni benim ölmüş anneme küfür ediyor. Ben hayatımda her şeyi tolere eden bir insanım, çok merhametli bir insanım. Ne olursa olsun hayatın içinde birinin azı dişini sökmedikçe, birinin canını acıtmadıkça anlamaya çalışırım. Televizyonda, radyoda, canlı yayınlarda ne potlar kırdık, neler oldu, ne gaflar oldu… Günün sonunda bu 60 bin tweet ne içindi? Merhametsiz insanların tweetleriydi! Ya arkadaş ne kadar çok Sabahattin Ali okumuşsunuz. Ben sizin hepinizi tebrik ediyorum. Gözlerinizden öperim. Bir cahil kadının konuşması sonucunda bu ülkenin ne kadar bilinçli, ne kadar akıllı, ne kadar edebiyat sever insanlarla dolu olduğunu anlamış olduk."

"Musul'a bakın, Ankara'ya bakın"

Programa hazırlanmadan yoğun izleyici kitlesi karşısına çıktığı yönündeki eleştiriler üzerine pot kırdığını ama ahlaki bir yanlış yapmadığını dile getiren Özkalyoncuoğlu, "Biz her sabah 1 saat programa hazırlanıyoruz. Ben bu konuyu sabah da atlamışım. Konuşulurken de yanlış anlamışım. Benim söylediğim ahlaki bir şey değil ki, benim söylediğim ülkenin ekonomisini, siyasetini ilgilendiren, bozan bir şey değil ki. Hakkımda yazılanları okuyarak, beni doğramalarını seyrederek söylüyorum. Bildiğim de benimdir bilmediğim de benimdir diye peygamber efendimizin bir açıklaması var değil mi? Bu benim bilmediğim olsun. Vay arkadaş ya siz Musul'a bakın, bugün Ankara'da çok önemli bir toplantı oldu oraya bakın. Beni eleştirin, bana bir şeyler yazın ama; siz benim ölmüş anneme küfür edemezsiniz" dedi.'MENOPOZLU KADIN ÖL, DEMİŞLER'

Özkalyoncuoğlu, haddini aşan seviyesiz yorumlar karşısında isyan ederken, herkes için merhamet diledi: "Bugün insanların köpek dişleriyle beni parçalamaya karar verdiklerini düşündüm ben. Böyle bir şey olabilir mi? Belli yaşta bir kadınım ben. Hiç insan merhamet noktasında birini düşünmez mi? Bu kadın bu kitabı okumamış ya da okumuş unutmuş… Menopoza niçin bağlıyorsun arkadaş? Bunları yazanların hepsinin annesi var. Allah herkese menopoza girmeyi nasip etsin. Menopozlu kadın öl, diye yazmışlar. Bu olabilir mi? Bir kadın olarak, bir anne olarak, çok genç yaşta annesini, babasını kaybetmiş ve kocası da ölmüş biri olarak bu olaydan şunu çıkardım: Allah bu ülkenin önce kadınlarına merhamet versin, merhametli çocuklar yetiştirsinler. Sonra da erkeklerine merhamet versin, merhametli babalar olsunlar. Hakikaten birini parçalamak için ne kadar da hazırda bekliyorlarmış. Söyleyecek başka da bir şey bulamıyorum. Allah herkesin kalbine merhamet versin. Aynaya baksınlar ve ne kadar kitap okuduklarını bana değil, kendilerine söylesinler."