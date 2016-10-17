'Kürk Mantolu Madonna'yı şarkıcı sanan televizyoncu, özür diledi

TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" kitabıyla ilgili olarak "Kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum. Ama burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani aşkları, ilişkileri filan" diyen, sunucu Jess Molho'nun kitabın 1943 yılında basıldığını hatırlatmasıyla "Aa Madonna var mıydı o yıllarda" diye soran televizyoncu Funda Kalyoncuoğlu, özür diledi. Kalyoncuoğlu, "Ne kadar çok edebiyat sever varmış, ne kadar çok Sabahattin Ali okuyan varmış. Ben özür dilerim kendimden, Sabahattin Ali’nin ailesinden, edebiyat severlerden" dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'a konşan Özkalyoncu'nun açıklamaları şöyle:

"İnsanların beni ne kadar acıttığını son yarım saat içerisinde gördüm. Yaptığımız bir magazin programı. Musul’a büyük bir operasyon vardı, onun önüne geçmesine çok şaşırdım. Neticede ben bir magazin programcısıyım. Özür dile diyorlar ya, ben kendimden özür dileyebilirim. Buna emin olun ki ben o kitabı okudum. Kitabı okuyalı 40 sene oldu. Anlarsınız kaç yaşında olduğumu. Galiba bir de o konuya çok önceden hazırlanmadığım için hatalı bir durum oldu. Peki bu dünyanın sonu mu?

"Ben Kuyucaklı Yusuf’u da okudum vallahi kitabı çok hatırlamıyorum. Tamamen yanlış anladım. Çünkü neden? Ben NTV’de radyo programı yaptım, insanlar benim neyi ne kadar okuduğumu aşağı yukarı bilir. Jess bana anlatmaya çalışıyor, ben anlayamıyorum hala. Onunla bir tartışmamız da yok. Günün sonunda geldiğimiz noktada şuna şaşırdım. Ben çok cahil bir kadınım diyelim, ne kadar cahil olduğunu da bilmeyen şuursuz bir kadınım. Sokağa çıksak bir kadını linç etme istatiği yapsak, bu istatistik çıkmazdı. Ben cahilliğimin şöyle geri dönmesinden çok mutluyum. Ülke ortalamasında insanların merhamet noktası. Ne kadar çok edebiyat sever varmış, ne kadar çok Sabahattin Ali okuyan varmış. Ben özür dilerim kendimden, Sabahattin Ali’nin ailesinden, edebiyat severlerden. Bir edebiyat öğretmeni benim ölmüş anneme küfrediyor. Ben her şeyi tolere eden bir insanım."