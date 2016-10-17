'Eğitim şart'; Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna'sını Madonna sandılar!

TV8'de yayınlanan 'Aramızda kalmasın' programında Türk edebiyatının en popüler eserlerinden, Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanına dair trajikomik bir diyalog yaşandı.

Programın sunucularından Jess Molho, Beren Saat'in, romanın baş karakteri Maria Puder'i canlandıracağı bir dizi projesinden bahsederken, Funda Özkalyoncu, "Kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum... Ama burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani aşkları, ilişkileri filan" dedi. Bu sırada Jess Molho araya girerek kitabın 1943 yılında basıldığını hatırlattı. Kürk Mantolu Madonna'yı, dünyaca ünlü pop star Madonna zanneden Özkalyoncu ise şaşırarak "Aa Madonna var mıydı o yıllarda" diye sordu.

Çok cahil var çokk...napıcaz? — Funda Özkalyoncu (@bonbonfunda) 24 Eylül 2013

Özkalyoncu, sosyal medyada alay konusu olurken, 24 Eylül 2013'te attığı bir tweet de en çok paylaşılanlar arasına girdi. Özkalyoncu tweetinde "Çok cahil var çokk...napıcaz?" ifadesini kullanmış.

Özkalyoncu 2012 yılında da Twitter hesabından Türkiye'de insanların kitap okumadığından yakınarak "Bu ülke vatandaşı kitap okumuyor canım" demiş.