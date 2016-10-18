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Cem Yılmaz'dan 'Kürk Mantolu Madonna' göndermesi

Kitaptaki karakteri pop star Madonna zanneden Özkalyoncu şaşırarak "Aa Madonna var mıydı o yıllarda" diye sormuştu

18 Ekim 2016 12:49

Ünlü komedyen Cem Yılmaz TV8'de yayınlanan 'Aramızda kalmasın' programında Türk edebiyatının en popüler eserlerinden, Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanına dair yaşanan diyalogu esprili bir dille eleştirdi.  

Programın sunucularından Jess MolhoBeren Saat'in, romanın baş karakteri Maria Puder'i canlandıracağı bir dizi projesinden bahsederken, Funda Özkalyoncu, "Kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum... Ama burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani aşkları, ilişkileri filan" dedi. Bu sırada Jess Molho araya girerek kitabın 1943 yılında basıldığını hatırlattı. Kürk Mantolu Madonna'yı, dünyaca ünlü pop star Madonna zanneden Özkalyoncu ise şaşırarak "Aa Madonna var mıydı o yıllarda" diye sordu.

Sosyal medyada Özkalyoncu'nun sözlerinin gündem oluşturmasının ardından Cem Yılmaz da konuyla ilgili bir tweet attı. Tweet'inde kürk manto resmi paylaşan Yılmaz "Efendiler! Bu kürk mantodur! (Bazen sıfırdan başlamak iyidir)" diye yazdı.

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Cem YılmazTV8Aramızda kalmasınSabahattin AliKürk Mantolu Madonna

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