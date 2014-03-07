Küresel ısınma yüzünden sıtma 'yükseklere tırmanıyor'

BBC'nin haberine göre Michigan Üniversitesi'nden Prof. Mercedes Pascual'in öncülüğündeki araştırmada Afrika ve Güney Amerika'nın yüksek alanlarında yaşayan insanların, daha sıcak yıllarda sıtmaya yakalanma tehlikesi arttı.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada, gelecekteki ısı artışlarının kimi bölgelerde milyonlarca yeni sıtma vakasına yol açabileceği kaydedildi.

Sıtma parazitinin ve bu paraziti taşıyan sivrisineklerin serin yerlerde barınamaması nedeniyle, yeryüzünün yüksek bölgeleri öteden beri sıtmanın erişemediği alanlar olmuştu.

Prof. Pascual, "Sıtma hastalığı tehlikesi yükseğe çıkıldıkça azalır. İşte bu yüzden tarihsel olarak insan toplulukları hep yüksek alanlara yerleşti." dedi.

Ama günümüzde sıtma hastalığı daha önce görülmeyen yüksekliklerde de ortaya çıkmaya başladı.

Kolombiya ve Etiyopya örnekleri

Kolombiya ve Etiyopya'nın yoğun nüfuslu yerlerinde araştırma yapan bilim insanları, bu ülkelerde 1990'lardan 2005'e kadar uzanan ısı verilerini ve sıtma vakası kayıtlarını inceledi. Daha sıcak geçen yıllarda, sıtma dağların yüksek noktalarına dek uzanıyor; daha serin yıllarda ise daha düşük alanlarda kalıyordu.

Araştırma ekibi, iklim sıcaklığının artmasının sıtmanın daha da yayılmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Nüfusun yarısının 1600-2400 metre yükseklikte yaşadığı Etiyopya'da çok daha fazla sıtma olayı görülebileceği kaydediliyor.

Prof. Mercedes Pascual, "Sıtmanın yüksekliğe bağlı dağılımını esas alırsak, ısıda 1 derecelik bir artışın, her yıl, 15 yaşın altındaki gruplarda 3 milyon ek sıtma vakasına yol açabilceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Daha önce hiç sıtmayla karşılaşmamış toplulukların özellikle tehlike altında olduğu ve sıtmayla savaşımda hastalık alanının sınırlarında yaşayan topluluklar üzerinde odaklanılması gerektiği vurgulandı. Sıtmanın, zaten yerleşmiş olduğu alçak alanlarda kontrolünün çok daha kolay olduğu belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son tahminlerine göre, 2012 yılında 207 milyon sıtma vakası görüldü ve 627 bin kişi öldü. Ölümlerin çoğu Afrika'da yaşayan çocuklar arasında meydana geldi.