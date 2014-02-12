Dünya Sağlık Örgütü ünlü bebek mamasını toplatıyor

Dünya Sağlık Örgütünün uyarısı üzerine daha çok prematüre bebekler için kullanılan "Aptamil PDF" adlı beslenme ürününün bazı partileri toplatılacak.

AA'dan Selma Bıyıklı Adabaş'ın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) (Uluslararası Gıda Güvenliği Yetkili Bilgi Ağı), "Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş" tarafından ithal edilen "Aptamil PDF" adlı tıbbi amaçlı beslenme ürününün 294421 ve 294433 parti numaralılarının yüksek oranda iyodin (tuz) içerdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bu nedenle söz konusu ürünün 294421 ve 294433 parti numaralıları hakkında ilgili yönetmelik çerçevesinde 1. sınıf A seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmasına karar verdi.

Bakanlık bu ürünle ilgili toplatma kararının yerine getirilmesi için gereğinin yapılmasını ilgili firmaya duyurdu.

1. sınıf A seviyesinde geri çekme, söz konusu ürünün hasta, eczane, ecza deposu ve hastane düzeyinde toplatılması anlamına geliyor