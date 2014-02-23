Sağlık Bakanı: Türkiye'de akciğer kanseri durdu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tüm dünyada kanser vakalarında artış görüldüğünü ancak Türkiye'de akciğer kanserinin durduğunu iddia ederek, 'Akciğer kanseri Türkiye'de durdu, alçalmaya başlamadı ama 5 yıl önceki standartta" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de 176 noktada yeni devlet hastanesi inşaatlarının sürdüğünü ve 2 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Türkiye'de 20 bin uzman hekim, 10 bin pratisyen hekim açığı olduğunu açıkklayan Bakan Müezzinoğlu, 'Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı olarak ve Türkiye'nin sağlık dinamikleri olarak en büyük sorunumuz hekim ve uzman hekim açığıdır. Ama bu yıldan itibaren normalden 2 bin 500, gelecek yıldan itibaren de 5 bin her yıl fazla hekim gelmeye başlayacak. 5 yıl sonra sıkıntımız büyük oranda hafiflemiş olacak. Ama şuanda 20 bin uzman hekim açığımız var. 10 bin pratisyen hekim açığımız var. 2023 yılında sağlık turizminden gelirimizi 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin marka değeriyle Sağlık turizmini daha da üst seviyelere taşıyacağız dedi.

Sigara tüketimi ve kanser vakaları

Tüm dünyada kanser hastalarında bir artış yaşandığını ifade eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bunun üç nedeni olduğunu kaydederek şöyle konuştu

'Çok nedeni var. Bir tanesi, yaşam süresi uzadıkça, tabi eskiden Türkiye'de yaşam süresi 65'ti şimdi 75 oldu. Bu 10 yılın getirdiği bir yükselme trendi var. İkincisi teşhis olanakları arttığı için üçüncüsü de yaşam tarzı değişti. Obezite, sigara, alkol, hareketsiz yaşam. O nedenle biz mücadeleyi bu sene sağlıklı beslenme ve hareket üzerine yapıyoruz. Akciğer kanseri Türkiye'de durdu, alçalmaya başlamadı ama 5 yıl önceki standartta. Türkiye'de sigara tüketiminde yüzde 31'lerden yüzde 27'lere inmemizin büyük bir katkısı var. Kansere yönelik ilaç konusunda özellikle son 2 yılda çok farklı araştırmalar var. Ama henüz daha kesinleşmiş bir yapıda değil. Bizim ülkemizde de birçok araştırma var. Bana bunların sunumlarını yapanlar da var. Ancak bu ilaçtır noktasına gelmiş durumda değiller. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde çok daha etkin, çok daha sonuca gidecek tedavi yöntemleri çıkacaktır. Ülkemizde de bu yönde alt yapının olması var olması bizi ayrıca sevindiriyor.