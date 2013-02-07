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Sağlık

Anne sütünü mikrodalgada ısıtmayın!

Çözülen sütün mikrodalgada değil, akan ılık su altında ya da bir kapta içilebilirlik derecesine kadar ısıtılmalı

07 Şubat 2013 16:05

Almanya’daki 'Gesund ins Leben' adlı sağlıklı yaşam ağı uzmanları sütün kalitesinin düşmesi nedeniyle dondurulmuş anne sütünün mikrodalgada ısıtılmaması konusunda uyardı. Bu ağdan beslenme uzmanı Anke Weißenborn, dondurulmuş anne sütünün 24 saat boyunca dikkatle ve yavaş yavaş buzdolabında çözülmesini önerdi.

Anne sütünün mikrodalga fırında ısıtılmaması gerektiğini kaydeden uzman, sütün mikrodalgada eşit oranda ısınmadığını ve sütün kalitesinin de düştüğünü belirtiyor.

Weißenborn, çözülen sütün akan ılık su altında ya da bir kapta içilebilirlik derecesine kadar ısıtılmasını tavsiye ediyor. İçilebilirlik derecesi de tıpkı vücut ısısı gibi 37 derece.

Sütün çözüldükten sonra 12 saat içinde tüketilmesi ve tekrar dondurulmaması gerektiğini ifade eden Weißenborn, “Geri kalanı ise atılmalı ve yeniden ısıtılmamalı” diyor. Çünkü kalan sütte bebeğe zarar verecek bakterilerin oluşması olasılığı mümkün.

(Deutsche Welle Türkçe)

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