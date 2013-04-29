İlaca dayanıklı sıtma paraziti bulundu

Dünyada hala her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan sıtma hastalığına yol açan parazitlerin, mevcut ilaç tedavilerine dayanıklı türleri tespit edildi.

Kamboçya'nın batısında bulunan parazit türlerinin genetiğinin, dünyadaki diğer türlerden farklı olduğu, sözkonusu parazit türünün, insanoğlunun sıtmayla mücadelesinde başlıca ilaç olan artemisinin tedavisine direnç gösterdiği açıklandı.

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Dr. Olivo Miotto, "Son 10 ila 20 senedir sıtmaya karşı elimizde bulunan en etkili ilaçlar, parazitlerin mutasyona uğrayıp, direnç geliştirme konusundaki kayda değer kabiliyeti nedeniyle birer birer işe yaramaz hale geldi. Artemisinin şu anda işe yarıyor. Şu ana dek sıtmaya karşı elimizdeki en iyi silah ve bu silahı korumalıyız" şeklinde konuştu. konuştu.

Sıtmaya karşı yoğun olarak kullanılan ilaç, diğer ilaçlarla beraber alındığında sıtma hastalığını birkaç ay içinde tedavi edebiliyor. Araştırmaya katılan uzmanlar, sıtmaya yol açan ve dünyanın dört bir yanından toplanan 800 parazit üzerinde çalıştı.

Miotto, "Kamboçya'daki parazitlerin DNA'sını incelediğimizde, daha önce başka bir yerde görmediğimiz yeni türler geliştirdiklerin gördük." dedi.

Ekip, ilaç tedavisine dayanıklı üç farklı parazit türü tespit ettiklerini açıkladı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, uzmanlar, parazitlerin neden mutasyon geçirip, ilaç tedavisine dayanıklı hale geldiklerini henüz bilmezken, parazitlerin genetik haritasını bilmenin, bu türlerin yayılışını tespit etmekte işe yarayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son tahminlerine göre, 2010'da dünya çapında 219 milyon kişi sıtmaya yakalandı ve bunların 660 bini hayatını kaybetti.

Sıtmadan ölümlerin yüzde 90'ının görüldüğü Afrika, bu hastalıktan en kötü etkilenen kıta.