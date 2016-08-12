Kulis: OHAL'de ilk geri adım; kuvvet komutanlıklarında bazı yetkiler Genelkurmay'a iade ediliyor

AKP hükümeti, eleştiri ve tartışmalar üzerine kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı’na bağlayan kanun hükmünde kararnamede (KHK) değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kuvvet komutanlıklarının harekât-planlama ve istihbarat yönünden Genelkurmay Başkanlığı’na, personel ve lojistik yönünden ise Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasına ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ayrı ayrı ziyaret etti. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın edindiği bilgiye göre, her iki görüşmede de muhalefet milletvekilleri TSK’nın yapısını değiştiren son KHK ile ilgili eleştirilerde bulundu. Bakan Işık, bazı ülkelerden örnekler vererek dünyanın her yerinde eline silah verilen gücün sivil denetim altında olduğunu söyledi. Bunun üzerine CHP’li üyeler, “Örnek verdiğiniz ülkelerin hiçbirinde darbe olmuyor. Çünkü hukuk devleti ve demokrasi açısından güçlüler” görüşünü dile getirdi. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasını eleştiren muhalefet vekilleri, “Terörle mücadele sırasında görev yapan birliklerin yanında sıhhıye birliğinin olması gerekiyor. Bunun için GATA’da özel eğitim veriliyor. Askeri liselerin kapatılması da doğru değil” görüşünü dile getirdi.

CHP’li üyeler, KHK ile kuvvet komutanlıklarının bakanlığa bağlanması, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın kuvvet komutanlıklarının altındaki askerlere doğrudan emir verebilmesine ilişkin getirilen düzenlemeleri de eleştirdi. Bazı üyeler, “Ordunun komuta bütünlüğünün ortadan kaldırılması doğru değil. Öyle bir gün olur ki Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakan farklı düşünceden olabilir. Hiçbir askeri bilgisi olmayan Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın doğrudan emir vermesi çok vahim sonuçlar doğurur” dedi.

Bakan Işık, bir hata varsa düzeltileceğini, bir çalışma yaptıklarını ve Meclis’e getireceklerini söyledi. Işık, kuvvet komutanlıklarının harekat-planlama ve istihbarat yönünden Genelkurmay’a, personel ve lojistik yönünden de bakanlığa bağlanması üzerinde çalışıldığını belirtti.

"Bizim dışımızda"

Bir CHP’li üyenin, “Bu şekilde orduya nasıl komuta edeceksiniz. Adeta birliksiz bir komutan gibisiniz” demesi üzerine Akar, “Bizim dışımızda siyasi otoritenin kararı. Biz saygıyla karşılaşırız. Bir çalışma yapıyoruz, hükümete bir rapor sunacağız. Ortak yol bulunabilir. Çekincelerimizi söyleyeceğiz. Zaten siyaset kurumu bizi anlayışla karşılıyor” dedi.

"Beyin yerine çip"

Akar, darbeci askerlerle ilgili olarak da “Bunların beyinlerinin yerine çip yerleştirilmiş. Uzaktan kumandayla yönlendirilen, milletin iradesini başka yere veren TSK’ya sızmış, ama TSK’yı temsil etmeyen kişiler bunlar” değerlendirmesini yaptı.