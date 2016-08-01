Milli Savunma Bakanlığı, 167 general ve amiralin atamasını yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 94 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 22 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 44 general, Gülhane Askeri Tıp Akademesi Komutanlığı’na 6 general ve 1 amiral atadı.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmaya devam edecek.

Astsubaylıktan generalliğe terfi eden Cemal Balıkçı'nın yeni görev yeri Etimesgut 3. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı oldu.

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Dinçer Ural, yeni rütbesiyle aynı görevine devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Adli İşler Yardımcısı Tuğgeneral İhsan Bülbül ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.

Hava Kuvvetleri'nde yapılan atamalar çerçevesinde, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Sargun Göktun oldu.

Korgeneral Osman Erbaş Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu.

Akıncı Üssü'ne atama yok

Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği atamalarda, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Akıncı Hava Üssü ve tankların çıktığı bütün kışlalar kapatılacak!" dediği Akıncılar Üssü'ne atama yapılmadı.

"İstanbul'daki Askeri Casusluk" davasında 3 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sonrasında beraat eden Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Harekat Başkanlığına, "Balyoz" davası kapsamında 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat eden Tuğamiral Bülent Olcay da İstihbarat Başkanlığına atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Başkanlığına Koramiral Adnan Özbal, İstanbul Boğaz Komutanlığına Tuğamiral Tayyar Erten, Çanakkale Boğaz Komutanlığına Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Akdeniz Bölge Komutanlığına Tuğamiral Kadir Yıldız getirildi.

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