Milli Savunma Bakanı: 9’u general 311 firari asker var; 30 Ağustos'ta tören yapılmayacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 9'u general 311 askerin firari olduğunu açıkladı. Işık, "Çalışma sürüyor. Kayıp helikopter ya da araç yok. Kayıp mermi ve silah olabilir" dedi. Işık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geçit töreni yapılmayacağını duyurdu.

Askeri okulların kapatılmasının kaç öğrenciyi etkileyeceğine ilişkin bir soru üzerine Işık, "3 bin 900" yanıtını verdi. Işık, "Bu okullar bu terör örgütünün adeta yuvası haline gelmiş. Ben bir teknik çalışma, teknik analiz yaptırdım. 2000 yılında askeri liselere giriş sınavını ÖSYM yapmaya başlamış. 2000 yılı ile 2014 yılı arasındaki tüm sınavların soruları çalınmış. Teknik analiz bunu net gösteriyor" dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Işık'ın açıklamaları şöyle:

Sosyal medyada askeri okullarda okuyan öğrencilerin paylaştığı görüntüler hatırlatılarak "Kurunun yanında yaş da yanmıyor mu?" şeklindeki soruya Işık, şu yanıtı verdi:

"Bireysel olarak bu hepimizi üzüyor, burada hiç tereddüt yok ama şu anda Türkiye bir olağanüstü dönemden geçiyor ve bir daha böyle bir dönemin Türkiye'de yaşanmaması isteniyor. Şu anda aldığımız kararlar elbette zor kararlar ama çocuklarımız daha demokratik, daha güçlü bir ülkede yaşasınlar diye aldığımız kararlar. Biliyoruz ki bu yapı maalesef kendinden olmayan insanlara pek hayat hakkı tanımadı. Takdir edersiniz ki bu kadar büyük bir yapıyı isimleri tek tek belirleyerek ayıklayamazsınız, onun için onları da mağdur etmeyecek... Şunu söyleyeyim, askeri uzmanların ve bu konuyu iyi bilen insanların bize söylediği rakam ki bizim de aynı kanaatimiz var, teknik analizlerde o çıkıyor, yüzde 95'in üzeri, mevcut okuyan öğrenciler."

"Türkiye olağanüstü bir süreci yaşıyor"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak törenlere ilişkin bir soru üzerine Işık, "Yapılmayacak, bu yıl tören yok. Türkiye olağanüstü bir süreci yaşıyor, bir darbe girişimini hep beraber yaşadık. Şimdi halkın içerisinde bu korku varken, hala bu travma geçmemişken 'Yok efendim geçit töreni yapacağız' gibi şeyler bana göre gerekli değil." diye konuştu.

"311 firari asker var"

Kaç askerin firari olduğunun sorulması üzerine Işık, "9'u general olmak üzere 311 tane şu anda firarda asker var. Bunlarla ilgili çalışmalar da sürüyor" dedi.

"Bedelli askerlik gündemimizde yok"

Bakan Işık, bedelli askerliğin gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir başka soru üzerine, "Şu anda bedelli askerlik bizim gündemimizde yok" karşılığını verdi.