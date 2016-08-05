Milli Savunma Bakanı: Ordunun yeniden yapılandırılması NATO ruhuna uygun olacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişimi ardından ordunun yeniden yapılandırılmasının NATO ittifakının yapısına ve ruhuna uygun olacak yapılacağını söyledi.



Reuters'a konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamalarını, uluslararası haber ajansı abonelerine son dakika gelişmesi olarak duyurdu.



Işık, Türkiye'nin orduyu yeniden yapılandırmada, bir başka darbe girişimine zemin hazırlanma ihtimalini eleme amacında olunduğunu ve adımların NATO ittifakının yapısına ve ruhuna uygun olarak atılacağını vurguladı.



Bakan Işık, Ankara'da verdiği röportajda, 9'u general 288 askerin halen firarda olduğunu söyledi.



Milli Savunma Bakanı ayrıca, İncirlik'te bulunan Amerikan koalisyon güçlerinin, Suriye'deki IŞİD hedeflerini 15 Temmuz gecesinde de vurmaya devam ettiğini bildirdi.