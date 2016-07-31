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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na, GATA dahil tüm askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı

Yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Temmuz 2016 12:54

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Kanun hükmünde kararnameyle GATA dahil tüm askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan, "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

Bu kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığı'na verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklı bırakıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakanın, gerekli gördüklerinde Kuvvet Komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirileceği de karara bağlandı.

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