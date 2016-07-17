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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kulis: Darbeci askerler MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kaçıracaktı

Hande Fırat: MİT'in doğu lojmanlarına özel kuvvetler indirmek istediler

17 Temmuz 2016 19:52

TSK içindeki cuntacıların başarısız olan darbe girişimindeki hedeflerinden birinin de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kaçırmak olduğu iddia edildi. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, iki helikopterin MİT'in dört kapısını taradığını, bir helikopterin de doğu lojmanlarına inerek özel kuvvetlerle Hakan Fidan'ı kaçırmayı hedeflediğini söyledi.

Hande Fırat'ın Ankara kaynaklarına dayanarak verdiği kulis bilgisi şöyle:

MİT’e yapılan saldırının hedefi Hakan Fidan’dı. Hakan Fidan’ı kaçırmaktı. Bunun için önce iki kobra helikopter dört kapıyı birden taradı.

Bu arada MİT personeli de silahlarıyla karşılık vermeye başlıyor. Bu konuları anlatan kaynaklar kapılarda bile kurşun izleri var. İçerisi felaket.

İki helikopter tararken bir başka helikopter doğu lojmanlarının bulunduğu bölüme özel kuvvetler indirmeye çalışıyor. İçeri girip hedeflerinin Hakan Fidan’ı kaçırmak olduğu bilgisi devlette var.

 

 

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