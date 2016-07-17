Yargıtay: Darbeye kalkışanlar en kısa sürede yargı önünde hesap verecekler

Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu nevi ihanet içinde olanlar, hukuk devleti kuralları içinde en kısa sürede yargı önünde hesap vereceklerdir" dendi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu darbe girişimine ilişkin, "Her ne şekilde olursa olsun, kim ya da kimler tarafından işlenirse işlensin, 'Anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etmek' yasalarımızda en ağır yaptırımı gerektiren suçlardan olup bu nevi ihanet içinde olanlar hukuk devleti kuralları içinde en kısa sürede yargı önünde hesap vereceklerdir" açıklaması yapıldı.

Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri içinde terör örgütü mensubu bir grubun ülkenin birliği ve bütünlüğü ile milli iradeye ve demokrasiye karşı gerçekleştirdiği alçak kalkışmanın, kahraman milletin ve sağduyu sahibi güvenlik güçlerinin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiği" belirtildi.

"Halkın iradesine kimse karşı koyamayacak"

Hainlerin ve menfurların amaçlarına ulaşamadığı, asla da ulaşamayacaklarının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gün, yarınlarımıza sahip çıkmak için birlik ve beraberlik içinde hareket etme günüdür. Halkımızın gösterdiği kararlı iradeye kimse karşı koyamayacaktır. Her ne şekilde olursa olsun, kim ya da kimler tarafından işlenirse işlensin, 'Anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etmek', yasalarımızda en ağır yaptırımı gerektiren suçlardan olup, bu nevi ihanet içinde olanlar hukuk devleti kuralları içerisinde en kısa sürede yargı önünde hesap vereceklerdir."

"Üzerimize düşeni yerine getireceğiz"

Açıklamada, "Bu tür yasa dışı oluşumda yer alan ve bu işe kalkışanların unvanı, makamı ve sıfatları ne olursa olsun, devlet kurumları içinden sökülüp atılmaları için kararlı davranılacaktır. Devletimizin ve milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün korunması, demokratik düzenin ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması yolunda Yargıtay Başkanlar Kurulu olarak üzerimize düşen her türlü yasal görev tereddütsüz yerine getirilecektir" dendi.