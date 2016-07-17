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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yargıtay, gözaltı kararı bulunan 140 üyeyi görevden aldı

Yargıtay, 140 kişi için disiplin soruşturması açtı

17 Temmuz 2016 19:23

Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 7'si emekli 140 üye için disiplin soruşturması açılarak, tedbiren görevden el çektirilmelerine karar verdi.

Gözaltı kararı bulunan 133 Yargıtay üyesinin tüm yetkileri kaldırıldı. 140 hakim ve savcının evi ve Bakırköy Adliyesi'ndeki odaları aranıyor.

Gelen son dakika bilgisine göre, bazı Yargıtay üyeleri odalarını kilitledi, arbede yaşandı.

 

Yargıtay'dan açıklama

 

Yargıtay Başkanlar Kurulundan yapılan açıklamada, "Her ne şekilde olursa olsun, kim ya da kimler tarafından işlenirse işlensin, 'Anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etmek' yasalarımızda en ağır yaptırımı gerektiren suçlardan olup bu nevi ihanet içinde olanlar hukuk devleti kuralları içinde en kısa sürede yargı önünde hesap vereceklerdir." denildi. 

TSK içindeki bir grup cuntanın darbe girişiminin ardından  yüksek yargıda operasyon başlamış. 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. HSYK, 2 bin 745 hakimi açığa alırken, AYM üyesi Alparslan Altan ve Prof. Erdal Tercan da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan iki AYM üyesi de, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmıştı.

 

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