İstanbul'da 110 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe teşebbüsüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli 110 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Anadolu Adalet Sarayı'na görevli 39 savcı ve 71 hakim hakkında gözaltı kararı alındı.

Hakim ve savcılarla ilgili ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla hakim ve savcıların evlerinde ve iş yerlerinde arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

Öte yandan, hakim ve savcılara ait tespit edilen 58 adreste, 5 Cumhuriyet savcısının nezaretinde arama yapıldığı öğrenildi.

Adreslerinde bulunan şüphelilere gözaltı işleminin yapılacağı, adreslerinde olmayanların da çilingir yardımıyla evlerine girildiği belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 'paralel yapı' üyesi oldukları iddiasıyla 44 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan gözaltına alınmış. 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.