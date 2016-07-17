2745 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı!

Darbe girişimi sonrası yüksek yargı mensuplarını da kapsayan tasfiye operasyonu başladı. Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan gözaltına alındı. 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 2 bin 745 adli, idari hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan iki AYM üyesi de, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmıştı. HSYK, söz konusu hâkim ve savcılar hakkında öğlen saatlerinde açığa alma kararı almıştı.

Konuyla ilgili NTV canlı yayınına telefonla bağlayan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, söz konusu isimler hakkında daha önceden soruşturma dosyaları olduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Cirit, "Alçak darbe girişimini derin bir üzüntüyle takip ettik. Hainler emellerine ulaşamadı. Bu alçak kalkışma kahraman milletimizin girişimiyle cezasını almıştır. Tüm hainler cezalarını bulacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" diye konuştu.