T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Yargıtay Başkanı: Hainler yargı önünde hesap verecek

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kimsenin halkın kararlı iradesini test etmeye gücü yetmeyeceğini söyledi

16 Temmuz 2016 16:09

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, “Meclis’e yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz, her zaman yanınızdayız” telgrafı gönderdi. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, telgraf gönderdi. Cirit, telgrafında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a telgraf çekti. 

Yargıtay Başkanı Cirit'in açıklaması şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup hain tarafından ülkemizin birliğine bütünlüğüne beraberliğine milli iradeye ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen alçak kalkışma kahraman milletimizin sarsılmaz iradesiyle hak ettiği cevabı almıştır.

Hainlerin emellerine ulaşamamış asla  da ulaşamayacaklardır. Gün güçlü yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkmak için birlik ve beraberlik günüdür. Halkımızın gösterdiği kararlı iradeye kimsenin test etmeye gücü yetmeyecektir. Kalkışma içinde yer alarak, ihanet içinde olanlar en kısa sürede yargı önünde hesap verecekler.”

 

AYM: Hukuk devletinin yanındayız 

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı adına yapılan açıklamada “Anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddediyor ve demokratik hukuk devletinin yanında olduğumuzun aziz milletimizce bilinmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

ETİKETLER

ismail hakkı cirityargıtaydarbe teşebbüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24