Yargıtay Başkanı: Hainler yargı önünde hesap verecek

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, “Meclis’e yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz, her zaman yanınızdayız” telgrafı gönderdi. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, telgraf gönderdi. Cirit, telgrafında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a telgraf çekti.

Yargıtay Başkanı Cirit'in açıklaması şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup hain tarafından ülkemizin birliğine bütünlüğüne beraberliğine milli iradeye ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen alçak kalkışma kahraman milletimizin sarsılmaz iradesiyle hak ettiği cevabı almıştır.



Hainlerin emellerine ulaşamamış asla da ulaşamayacaklardır. Gün güçlü yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkmak için birlik ve beraberlik günüdür. Halkımızın gösterdiği kararlı iradeye kimsenin test etmeye gücü yetmeyecektir. Kalkışma içinde yer alarak, ihanet içinde olanlar en kısa sürede yargı önünde hesap verecekler.”

AYM: Hukuk devletinin yanındayız

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı adına yapılan açıklamada “Anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddediyor ve demokratik hukuk devletinin yanında olduğumuzun aziz milletimizce bilinmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.