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15 Temmuz Darbe Girişimi

HSYK, 2 bin 745 hâkim ve savcıyı açığa aldı; 5 kişinin üyeliğini düşürdü!

HSYK, 'paralel yapı' üyesi olduğu iddia edilen üyeleri için acil toplanmıştı

16 Temmuz 2016 17:40

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi. HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hâkimi açığa aldı. 10 Danıştay üyesi, 'paralel yapı' menbusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Üyeliği düşürülen 5 isim şöyle: 

Mahmut Şen, Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun, Şaban Işık, Ahmet Berberoğlu.

Toplamda 140 Yargıtay ve 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı olduğu öne sürüldü.

HSYK, 'Paralel Yapı' üyesi olduğu iddia edilen hâkim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere toplanmıştı. Tüm hakim ve savcıların izinleri iptal edilmiş, izinde olanlar da görev başına çağrılmıştı.

Yüzde 20'si açığa alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın mart ayında yapılan bütçe görüşmelerinde açıkladığı sayılara göre idari yargı dâhil, Türkiye'de toplam 14 bin 712 hâkim ve savcı görev yapıyor.

Bu sayı dikkate alındığında HSYK toplam hâkim ve savcı toplamının yüzde 20'sini açığa almış bulunuyor. Operasyonun tamamına yakınının adli yargıda yapıldığı dikkate alındığında açığa alınanların toplam içindeki oranı daha da artıyor.

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