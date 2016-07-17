Milli Savunma Bakanı: Bakanlık içinde de darbe girişimine destek verenler var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Bakanlık içinde de darbe girişimine destek verenler var. Onlar da tek tek ayıklanıyor" dedi. Işık, ordu içerisinde de soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak, "Kanı bozuk bir takım subaylar var ki böyle bir şey oldu, bunların uzaklaştırılması için çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

"Darbe girişiminin engellendiğinin, ancak tehlikenin tamamen geçmediğini" savunan Fikri Işık, "Bu darbe girişimi tamamen deşifre edilene kadar, bunların uzantıları tespit edilene kadar 'Türkiye'de darbe yapılmaz' demek doğru olmaz. Biz işin paralel yapının gerçekleştirdiğini anladık. Aldığımız ilk bilgilerde komutanların rehin alındığı öğrendik. Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız 'Bu paralel yapının darbe girişimidir' dedi. Vatansever bütün komutanlar ellerinden gelen gayreti gösterdi. Biz de adım adım yürüttük.

Bakan Işık, Habertürk TV'de Aysun Torun'un soruları yanıtladı. Işık'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bakanlık içinde destek verenler de var"

Bakanlık içinde de darbe girişimine destek verenler var. Onlar da tek tek ayıklanıyor. Bu darbe girişimine katkıda bulunan da, karşı çıkan da var. Darbe girişimine karşı çıktıkları için vurulan askerlerimiz de şehit oldu. TSK kurumlas olarak bu darbe girişiminin içinde olmadı. Askerlere burada 'tatbikat' deniliyor. Bilmeden, komutanın emriyle hareket eden tüm askerleri de 'darbeci' diye yargılamamak gerekiyor. Bu ciddi süreçte onlar ayıklanacaklar.

"Kanı bozuk bir takım subaylar"

Şu anda atmamız gereken adımlar var. Bu yapının deşifresi için gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Kanı bozuk bir takım subaylar var ki böyle bir şey oldu, bunların uzaklaştırılması için çalışmalar var. Akın Öztürk yaptı diyemiyoruz, bunun kararını yargı verecek. Akın Öztürk'ün karşı olduğu da, içinde olduğu duyumları bana geldi. Bu işin başında şu isim vardır demem mümkün değildi.

"Akıncı Üssü kritik rol oynadı"

Onlar şöyle plan yapmışlar, 'Biz Külliye'yi, Meclis'i bombalarsak bunlar teslim olur' diye düşündüler. Hiçbir darbede TBMM hedef alınmadı. Bu hainler bu kadar ihaneti artırmışlar ki TBMM'ye bomba atacak kadar tereddüt göstermeden kaçınmadılar. Bu işte Akıncı Üssü kritik bir rol oynadı. Biz de Akıncı Üssü'nün kontrol altına alınması için özen gösterdik.

"Cumhurbaşkanı'nın uçağına

saldırı girişimi oldu"

Asıl hedef Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdı. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda ordumuzun Başkomutanı. Bu bir yönden de isyan hareketidir. Çünkü Başkomutanınızı hedef alıyorsunuz. Orada Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu olmasa bugün başka noktada olabilirdik. Cumhurbaşkanımız bütün riski alarak Marmaris'ten İstanbul'a geldi ve milleti sokağa çağırdı. Milletimiz akın akın sokağa çıktı. Cumhurbaşkanımızın bu dirayetli tavrı sayesinde darbe girişimi engellendi. Cumhurbaşkanımızın uçağına yönelik saldırı girişimi oldu. Cumhurbaşkanımız saldırı girişimini göze alarak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı'nın korumalarından ikisi şehit oldu. Bu darbe girişiminin içinde olan olmadı. Bu yapı öyle nüfuz etmiş ki Kuvvet Komutanları'nın en yakınındaki isimler bunlar. Buna Genelkurmay Başkanımız da dahil. Dolayısıyla bunlar bütün unsurlarıyla ortaya çıkacak ve bu ihanet şebekesi içerisinde yer alan herkes hukuk ilkeleri içerisinde gereken cezaya çarptırılacak.

"YAŞ'ta tasfiyelere hazırlanıyorduk"

Böyle bir darbe girişiminin hazırlığının bir iki günde olmayacağı belli. Bu noktada eksiğimiz, gediğimiz var mı, kurumlarımızın ihmali var mı, bunları önümüzdeki süreçte tüm kurumlar değerlendirecek. Bu YAŞ'ta önemli bir tasfiyeyi hazırlıyorduk. Onlar da bu tasfiyenin olacağını düşündükleri için bir darbe içerisine girdiler. Bu konular mutlaka bütün boyutlarıyla incelenecek. Bu olaylardan sonra yapısal olarak hangi noktalarda sıkıntılar var?

"Teknolojik destek"

TSK'nın 2 bin 500 yıllık bir geleneği var. Diğer taraftan da çok hızlı değişen bir teknoloji var. Bu ikisi örtüştürmek bizim görevimiz. İki anlayışı makul noktada buluşturmak zorundayız. 2 bin 500 yıllık tecrübeyi elde tutacağız.

Kayıp uçak iddiası

Bizim şu anda kayıp hiçbir uçağımız yok. Sadece Yunanistan'a giden helikopterimiz dışında bütün helikopterlerimiz envarterde mevcut. Kimse bu dedikodulara inanmasın. Tüm helikopter ve uçaklar yerli yerindedir.



Askerlere tepki

Vatandaşın tepkisini ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, kendi halkına kurşun sıkan askere gösterdiği tepkiyi anlayışla karşılarım. Ama asker tanka binmiş, yolda gidiyor, kurşun da sıkmamış. Halk bunu durdurup içinden alıp insan onurunu zedeleyecek bir tutum alırsa bunu da kabul edemeyiz. Sosyal medyadaki bazı görüntülere itibar etmemek lazım. Bana o boğazı kesilen askerle ilgili bir şey gelmedi. Bu ordu milletin ordu, bu asker de milletin evladıdır. Burada hiçbir şekilde askerimizi rencide eden, üzen bir muameleyi halkımızın yapmaması gerek.

"YAŞ'ta deşifre olmayan yapılar görüşülecek"

YAŞ toplantısında bütün bunlar değerlendirilecek. Biz üzerinde çalışıyorduk. Bu olay bu yapıyı deşifre etti. Artık bu operasyonlara katılan, darbe teşebbüsünde bulunanlar için kimsenin 'vatanseverdir' deme şansı var mı? Deşifre olmayan yapılar varsa onlar üzerinde çalışacağız. Paralel yapı ile mücadele muhakkak yapılması gereken bir nokta. TSK, Milli Savunma Bakanlığı üzerinde, tüm adımları büyük bir kararlılıkla atacağız.

Gülen'in iadesi

ABD'nin hemen Fethullah Gülen'i iade etmesi lazım. Bunun özrü olamaz. Bunun gecikmeden yapılması lazım.Bu olayın müsebbibinin yargılanmasını engellemek ABD'ye yakışmaz.

İncirlik Üssü'nde son durum

İncirlik Üssü'nde bütün unsurlar bu darbe girişimine katılmadı. Bazı unsurlar katıldı bunu biliyoruz. F-16'lara tanker uçağıyla havada ikmal yaptığını biliyoruz. Üs bazı tedbirlerle aktif olarak kullanılıyor.

Sokak eylemleri

Bu bir hafta, bu işe teşebbüs edenlerin halkın kararlılığını görmesi açısında, Türkiye'de halkın demokasiye bağlılığını görmesi açısından önemli eylemler. Dün gece, bugün, yarın, Sayın Cumhurbaşkanımız 'tamam bu işe gerek kalmadı' diyene kadar, bu eylemler sınırda nöbet beklemekle eşdeğerdir. Bunu yapmakla millet iradesine sahip çıktı. Bunun anlık eylem olmadığını göstermek için bu cevap çok önemli. Medyanın da çok önemli bir tavrı oldu. Çok önemli bir sınav verdi. Medyanın bu tavrı umarım devam eder.