Kulis: Bahçeli yönetimi 3'te 2 formülünün peşinde; tüzük değişmezse seçim yapılamaz

MHP’deki mahkeme kararıyla Çağrı Heyeti’ne bırakılan tüzüklü kurultay sürecinde Yargıtay’ın son noktayı koymasının ardından seçimli kurultay için 10 Temmuz tarihini açıklayan Devlet Bahçeli'nin yeni bir hesabın peşinde olduğu iddia edildi. Bahçeli yönetiminin delegelerin 3’te 2’sinin desteği olmazsa tüzüğün değişemeyeceğini hesapladığı belirtildi. Bin 200 dolayında delegenin 800'ü oy vermezse, tüzük değişmemiş sayılacak. Dolayısıyla bir sonraki gündeme, genel başkan seçimine geçilemeyecek. Olağanüstü kongre için 15 Mayıs'ta Ankara'da toplanan MHP'li muhalifler, kongre için hazrılanan hazirun listesine 748 delegenin imza verdiğini öne sürmüştü.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, “seçimli olağanüstü kurultayı 10 Temmuz’da toplama” kararı sonrasında MHP’de,

yeni bazı formüller gündeme gelmeye başladı. “Tüzük değişikliği için delegelerin 3’te 2’sinin oyu gerekiyor. Bu sayı bulunamazsa tüzük değişmez. Olağanüstü kurultayda seçim yapılamaz” formülünün öne sürülebileceğine işaret ediliyor.

Kurultayda, kontrolü ve üstünlüğü genel merkeze bırakmak istemeyen Çağrı Heyeti ve muhalifler, 10 Temmuz’dan önce bir tüzük kurultayı için çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bahçeli’nin belirlediği koşullarda ve hâkimiyetinde bir kongre yarışına girmek istemeyen muhalifler, bu konuda atacakları adıma ilişkin kararı pazartesi günü verecek.

Genel merkez, kurultayda öncelikle tüzük değişikliğinin ardından da seçimin yapılabileceğini iddia ediyor. Meclis kulislerinde dile getirilen bir formül de genel merkezin bu konuda yeni adımlar atabileceğini gösteriyor.

Kulislere göre formül şu şekilde işleyecek: Siyasi Partiler Yasası ve parti tüzüğünde olağanüstü kurultayda tüzük değişikliği için oy sayısı konusunda net bir düzenleme bulunmuyor. Genel merkezin, Dernekler Kanunu’nun “Kurultaya katılanların 3’te 2 çoğunluğuyla tüzük değişir” hükmünü gündeme getirebileceği belirtiliyor. Bin 200 dolayında delegenin 800’ü oy vermezse, tüzük değişmemiş sayılacak. Dolayısıyla bir sonraki gündeme, genel başkan seçimine geçilemeyecek.

Genel merkezin kontrolünde oluşan bir divanın bu yönde bir kararı rahatlıkla alabileceği kaydediliyor. Böylece kurultay, genel başkan seçimine sahne olmadan dağılabilecek. Bu noktada muhaliflerin, konuyu yeniden mahkemelere taşıması gündeme gelecek. Yazın adli tatile girileceğinden genel merkez, süreci 9 Ekim’e kadar uzatabilecek. 9 Ekim’de ilçe ve il kongreleri başladığında da mevcut üst kurul üyelerinin delegeliklerinin düştüğü belirtilerek süreç genel merkez tarafından durdurulabilecek.