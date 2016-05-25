Yargıtay Başkanı: MHP'de olağanüstü kurultay kararımız kesindir!

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, dün 18. Hukuku Dairesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı muhaliflerin talep ettiği olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini onaylamasına ilişkin olarak "Kararımız kesindir" açıklaması yaptı. "18. Hukuk Dairesi'nin MHP kurultayla ilgili kararında hukuki karmaşa yoktur" diyen Cirit, "Vicdanlarıyla en doğru kararı vermişlerdir. Kurultay kararı ile ilgili eleştiriler haksız ve yanlıştır. MHP kurultay kararı kesindir" ifadesini kullandı.

Bahçeli'den seçimli kurultay çağrısı

MHP lideri Bahçeli, Yargıtay'ın Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin olağanüstü tüzük kurultayı kararını oy birliğiyle onaylamasının ardından, MHP Tüzüğü'nün 63. maddesinde genel başkana tanınan "olağanüstü kongreyi toplama" yetkisini kullanarak, partiyi 26 Haziran veya 10 Temmuz'da 'seçimli' olağanüstü olağanüstü kurultaya çağırmıştı. Ancak genel başkanlığın boşalması hâli dışında "olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz" hükmünü taşıyan MHP Tüzüğü'ne işaret eden genel başkan adaylarından Sinan Oğan, "Bu tüzük burada durduğu müddetçe olağanüstü kurultayda seçim yapılamaz. Biz bu nedenle aylardır önce tüzüğün değiştirileceği bir kurultay yapmaya çalışıyoruz. Seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yaptığına göre, öyle anlaşılıyor ki, Sayın Bahçeli istifa edecek, aday olmayacak" demişti. Bahçeli'nin olağanüstü kurultay kararını duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Semih Yalçın, "Bahçeli'nin kesinlikle aday olacağını" duyurmuştu.