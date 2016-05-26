MHP'de genel başkan adayları ihraç edilirse ne olur, seçimli kurultay 10 Temmuz'da yapılabilir mi?

MHP’deki mahkeme kararıyla Çağrı Heyeti’ne bırakılan tüzüklü kurultay sürecinde Yargıtay’ın son noktayı koymasının ardından Devlet Bahçeli, dün seçimli kurultay için 10 Temmuz tarihini açıkladı. Karar gazetesi ise, MHP tüzüğünün 63. maddesine göre seçimli kurultayın 10 Temmuz'da yapılamacağını öne sürdü. "MHP’de 63 çıkmazı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Haklarında partiden ihraç istemi ile inceleme başlatılan muhaliflerin kurultayda aday olup olamayacakları da tartışılan bir başka konu. MHP Tüzüğü’ne göre, partiden ihraç edilen kişileri af yetkisi Büyük Kongre’de. Partiden ihraç edilen adaylar için mahkeme yolu da açık" ifadesi kullanıldı.

Ziver Büyüktaş'ın imzasıyla yayımlanan (26 Mayıs 2016) haber şöyle:

Yargıtay’ın MHP’de olağanüstü tüzük kurultayı yapılması yönündeki yerel mahkemenin kararını onamasından sonra partide hareketlilik arttı. Yargıtay’ın tartışmalı sürece son noktayı koymasının ardından olağan kongre hamlesiyle muhaliflere rest çeken Devlet Bahçeli dün 10 Temmuz tarihini açıkladı. Bahçeli “Adaylar şahsımla yarışacak” dedi. Muhalifler ise çağrı heyetinin toplayacağı tüzük kurultayının ardından seçimli kongre yapma eğiliminde. Bu durumda genel merkez ile muhaliflerin kongre savaşında meşruiyet tartışması yaşanacak.

Genel Başkan adaylarından Koray Aydın, Çağrı Heyeti’nin toplayacağı kurultay sonrası yapılacak seçimli kongreye işaret ederek “Genel merkezimizin, seçimli olağanüstü kurultay kararına dönük hukuki yol haritasını kamuoyuna açıklaması gerekmektedir’’ dedi.

Yetki çağrı heyetinde

Yargıtay’ın onama kararından sonra tüzük kurultayının kim tarafından yapılacağı tartışma konusu. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Ağaoğlu, kurultay yapma yetkisinin Dernekler Yönetmeliği’nde belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi: ‘’Yönetmelik ortada. Yargıtay’ın kararından sonra artık kurultayı açma ve yapma yetkisi atanmış olan Çağrı Heyetindedir.”

Seçimli kurultay...

Yargıtay’ın 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararını onamasına rağmen Çağrı Heyeti’nin seçimli kurultay yapıp yapamayacağı da tartışılıyor. Ağaoğlu bu konuda şu tespitleri yaptı: Mahkeme kararının sadece tüzük kurultayı yapılmasına yönelik. Olağanüstü kurultaylarda gündeme madde ekleyerek seçimli kurultay yapılamaz. Seçimli olabilmesi için yeniden imza toplanması gerekiyor. Bu da yeniden bir dava süreci başlatabilir. Olağan kurultaylarda gündeme madde eklenebilir ancak olağanüstü olanlarda madde eklenemez. Zaten tüzük kurultaylarını ilçe seçim kurulları yapmaz. Seçimli genel kurulları yapar. Mahkeme de sadece tüzük kurultayı yetkisi verdi. Dava iki gündemli açılsaydı olurdu.’’

Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu ise Genel Başkan ya da mahkemenin görevlendirdiği Çağrı Heyeti’nin seçimli olağanüstü kurultay kararı alabilmeleri için önce tüzüğün değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Önce tüzük değişmeli

Yazıcıoğlu şöyle konuştu: “Çağrı heyetinin yani kayyumların görevleri uyarınca en kısa sürede iç tüzüğün değişmesi yönünde çağrıda bulunmaları gerekiyor. Önce tüzüğün değişmesi ardından da yeni bir olağanüstü genel kurula gidilerek başkan seçilmesi gerekiyor.”

10 Temmuz zor gibi

Çağrı Heyeti’nin sadece tüzük kurultayı yapabilecek olması üzerine muhalif adayların hukukçuları, seçimli kurultay yapılması üzerinde çalışıyor. Şu anda genel merkezin belirlediği kurultay tarihine sıcak bakmadığı öğrenilen adayların hukukçuları, seçimli kurultay yapılması için yeniden imza toplanması da dahil diğer alternatifler üzerinde değerlendirmeler yapıyor.

Partiden ihraç edilirlerse ne olur?

Haklarında partiden ihraç istemi ile inceleme başlatılan muhaliflerin kurultayda aday olup olamayacakları da tartışılan bir başka konu. MHP Tüzüğü’ne göre, partiden ihraç edilen kişileri af yetkisi Büyük Kongre’de. Partiden ihraç edilen adaylar için mahkeme yolu da açık.

Adaylar şahsımla yarışacak

Yargıtay kararından sonra muhaliflere kurultay resti çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimli olağanüstü kurultayın 10 Temmuz’da yapılacağını belirtti. Yazılı açıklama yapan Bahçeli Türkiye’nin geçtiği kritik sürece dikkat “Artık saklayacak, gizleyecek, öteleyecek bir şey kalmamıştır. Tartışmaları bıçak gibi kesmek şart olmuştur’’ dedi. Bahçeli, Yargıtay kararıyla olağanüstü büyük kurultayın toplanması konusunda beklentilerin arttığını belirterek “Bu kapsamda partimiz, 10 Temmuz Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda seçimli olağanüstü büyük kurultayı millet ve tarih huzurunda yapacaktır. Tüzük tadilatı konusundaki talep ve çağrılar da etraflıca değerlendirilip lazım gelen tedbir ve düzenlemeler doğal mecrasında aşama aşama yerine getirilecektir. Şunun özellikle bilinmesini isterim ki kim ya da kimler genel başkanlığa aday olacaksa şahsımla yarışacaktır” dedi.

63. madde ne diyor?

MHP tüzüğünün 63. maddesinde olağan ve olağanüstü kurultayların hangi koşullarda yapılacağı düzenleniyor. Maddeye göre Genel Başkan’ın seçimli olağanüstü kongre toplama yetkisi bulunmuyor. Tüzük kurultayı yapılmadan yani söz konusu maddede değişiklik yapmadan seçimli olağanüstü kongre yapılamıyor.