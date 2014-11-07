Küçük Pamir'in ölümünde mahkeme anneyi sorumlu tuttu, hukukçular 'ayrımcılık var' dedi

İstanbul Sarıyer’de komşu villanın havuzunda ölü olarak bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik soruşturmasında anneye, “taksirle ölüme sebebiyetten” dava açılırken, babaya “takipsizlik” verilmesi tartışma yarattı. Hukukçular, uygulamanın kadına ayrımcılık olduğunu söyledi.

Küçük Pamir’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma hukukçuların da tepkisi çekti.

Oya Armutçu’nun Hürriyet’teki haberine göre, hukukçular, Pamir’in annesi için “taksirle ölüme sebebiyet”ten dava açılmasının yanında baba hakkında “takipsizlik” verilmesinin ayrımcılık olduğunu söyledi.

Yükümlülüğü ikisinde

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör: “Bu dava küçük çocuğu bakım ve gözetim yükümlüğünden kaynaklanmaktadır. Bu yükümlülük kanun tarafından evli ve birlikte yaşayan çiftler açısından anne ve babaya eşit olarak verilmiştir. Sadece birinin bakım-gözetim yükümlülüğünü ihmal ettiğinden bahisle değerlendirme yapılması kanuna da hukuka da çok uygun değil. Somut olaya baktığımızda, eşlerden ikisi de aynı anda evdeler ve uyuyorlar. Savcılık cezasızlık sebebi görmüşse bile usul ekonomisi açısından baba gibi anneye de takipsizlik vermesi çok daha doğru olurdu.”

Eşitliğe aykırı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: “Karar ayrımcılığın âlâsıdır. Kaza olmuştur ama şayet bir sorumluluk ve ihmal varsa açılacak davada savcılık eşitlikten yana tavır koymalıydı. Bu karar emsal teşkil edecek son derece yanlış bir karardır. Mahkemeden dönmesini bekliyoruz.”

Kadına karşı ayrımcılık görünüyor

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu: “Bu tip davalar, çocuğun yaşı, anne-babanın bakım ve ihmal yükümlülüğünü ihlal edip etmedikleri, nedensellik bağı ortaya konularak, dosyaya özgü olarak ele alınmalı. Çocuğa karşı anne-babanın koruma-kollama yükümlüğü eşit ve ortaktır. Dosyadan bağımsız söylüyorum. Mahkeme takdir edecek ama sadece anneyi ölümden sorumlu tutmak kadına karşı ayrımcılık gibi görünür.”

Yargıtay ne diyor?

Yargıtay’ın kaza sonucu çocukları, anne ve babaları ölen sanıklara “taksirle ölüme sebebiyet” mahkûmiyetlerini, “Mağdur oldular TCK 22/6’ya göre ceza verilmemeliydi” diye bozan çok sayıda örnek kararı var.

İstanbulluların seferber olduğu küçük Pamir kaybolduktan 1 gün sonra havuzun içinde ölü bulunmuştu.