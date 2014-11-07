T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Küçük Pamir'in ölümünde mahkeme anneyi sorumlu tuttu, hukukçular 'ayrımcılık var' dedi

Havuz düşerek yaşamını yitiren Pamir'in soruşturması devam ediyor

07 Kasım 2014 09:55

İstanbul Sarıyer’de komşu villanın havuzunda ölü olarak bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik soruşturmasında anneye, “taksirle ölüme sebebiyetten” dava açılırken, babaya “takipsizlik” verilmesi tartışma yarattı. Hukukçular, uygulamanın kadına ayrımcılık olduğunu söyledi.

Küçük Pamir’in ölümünün ardından başlatılan soruşturma hukukçuların da tepkisi çekti.

Oya Armutçu’nun Hürriyet’teki haberine göre, hukukçular, Pamir’in annesi için “taksirle ölüme sebebiyet”ten dava açılmasının yanında baba hakkında “takipsizlik” verilmesinin ayrımcılık olduğunu söyledi.

 

Yükümlülüğü ikisinde

 

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör: “Bu dava küçük çocuğu bakım ve gözetim yükümlüğünden kaynaklanmaktadır. Bu yükümlülük kanun tarafından evli ve birlikte yaşayan çiftler açısından anne ve babaya eşit olarak verilmiştir. Sadece birinin bakım-gözetim yükümlülüğünü ihmal ettiğinden bahisle değerlendirme yapılması kanuna da hukuka da çok uygun değil. Somut olaya baktığımızda, eşlerden ikisi de aynı anda evdeler ve uyuyorlar. Savcılık cezasızlık sebebi görmüşse bile usul ekonomisi açısından baba gibi anneye de takipsizlik vermesi çok daha doğru olurdu.”

 

Eşitliğe aykırı

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: “Karar ayrımcılığın âlâsıdır. Kaza olmuştur ama şayet bir sorumluluk ve ihmal varsa açılacak davada savcılık eşitlikten yana tavır koymalıydı. Bu karar emsal teşkil edecek son derece yanlış bir karardır. Mahkemeden dönmesini bekliyoruz.”

 

Kadına karşı ayrımcılık görünüyor

 

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu: “Bu tip davalar, çocuğun yaşı, anne-babanın bakım ve ihmal yükümlülüğünü ihlal edip etmedikleri, nedensellik bağı ortaya konularak, dosyaya özgü olarak ele alınmalı. Çocuğa karşı anne-babanın koruma-kollama yükümlüğü eşit ve ortaktır. Dosyadan bağımsız söylüyorum. Mahkeme takdir edecek ama sadece anneyi ölümden sorumlu tutmak kadına karşı ayrımcılık gibi görünür.”

 

Yargıtay ne diyor?

 

Yargıtay’ın kaza sonucu çocukları, anne ve babaları ölen sanıklara “taksirle ölüme sebebiyet” mahkûmiyetlerini, “Mağdur oldular TCK 22/6’ya göre ceza verilmemeliydi” diye bozan çok sayıda örnek kararı var.

İstanbulluların seferber olduğu küçük Pamir kaybolduktan 1 gün sonra havuzun içinde ölü bulunmuştu.

ETİKETLER

pamir dikdikannebabamahkemehukukayrımcılıksorumluluk

İlgili Haberler

Pamir'in cansız bedeni, komşu villanın havuzunda bulundu!

Zekeriyaköy'de kaybolan 3,5 yaşındaki Pamir'in cansız bedeni bulundu

Pamir'in babası feryat etti: Çocuğuma sahip çıkamadım

Komşu villada ölü bulunan Pamir Dikdik'in babası Serdar Dikdik, 'O benim tek çocuğumdu, yine de sahip çıkamadım' dedi

Pamir'in babası: Başbakan'ım 3 çocuk diyorsunuz, biz bir çocuğa bakamadık

Küçük Pamir'in babası Serdar Dikdik, 'Allah razı olsun Başbakan aradı 'başın sağ olsun' dedi

Savcılık, Pamir'in ölümüne ilişkin ilk izlenimini açıkladı

Pamir’in ölümüyle ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Levent Çağıl’ın yürüteceği bildirildi

Savcıdan, Pamir'in annesi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet'ten 6 yıla kadar hapis istemi!

Pamir'in annesi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla iddianame düzenlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24