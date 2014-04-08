Savcılık, Pamir'in ölümüne ilişkin ilk izlenimini açıkladı

İstanbul Zekeriyaköy’de 4 Nisan sabahı kaybolduktan yaklaşık 30 saat sonra yan evdeki villanın havuzunda cesedi bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik’in ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcının ilk izlenimi, küçük çocuğun suda boğulduğu yönünde.

Esra Ulus'un Milliyet'te yer alan haberine göre, pazar günü toprağa verilen minik Pamir’in ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına “48/771” numarası verilirken İstanbul Cumhuriyet Savcısı Levent Çağıl’ın soruşturmayı yürüteceği bildirildi.

Darp izine rastlanmadı

SRA ALUS Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Savcı Çağıl, Pamir’in havuzdan çıkarılmasının ardından üzerindeki kıyafetlerin çıkarılması talimatını verdi. Savcı’nın Pamir’in bedeni üzerinde yaptığı ilk incelemede darp ve cebir izine rastlanmadı. Sadece Oyun çağındaki her çocuğun bacaklarında oluşan küçük morluklar tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından beden otopsisi için Sarıyer Devlet Hastanesi’ne gönderilen Pamir’in cenazesinden alınan parçalar ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcının, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun ardından ifade alma işlemine başlayacağı öğrenildi.