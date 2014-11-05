Savcıdan, Pamir'in annesi hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet'ten 6 yıla kadar hapis istemi!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolduktan bir gün sonra cesedi havuzda bulunan Pamir Didik’le ilgili yürütülen soruşturmada, anne hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy’de 3.5 yaşındaki Pamir Didik’in havuzda boğulmasıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede Pamir’in annesi Süverçe Didik hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Zekeryaköy’deki evinde Nisan ayında kaybolan 3.5 yaşındaki Pamir Didik’in cesedi bir gün sonra yan villanın havuzunda bulunmuştu.