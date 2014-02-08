Küçük Muharrem'in ölümünden 40 saat sonra kar yolu açıldı

Van Gürpınar İlçesi Yalınca Köyü Çalık Mezrası'nda 1.5 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümünün ardından, seferber olan karla mücadele ekipleri, kardan kapalı yerleşim biriminin yolunu yaklaşık 40 saatlik çalışma sonucu açabildi.

Sadece 2 kişinin bulunduğu mezraya ulaşabilmek için ekipler, yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yolda, hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede aralıksız çalıştı.

Çalık Mezrası'nın, iki hafta önce şiddetli kar yağış ardından çevreyle ulaşımı tamamen kesildi. Mezrada mahsur kalan iki aileden Halise ve Abdulvahap Taş çiftinin çocuklarından 1.5 yaşındaki Muharrem, 1 Şubat cumartesi akşamı hastalandı. Fenalaşan Muharrrem, ailesinin yetkililere yardım çağrısına rağmen gece saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Muharrem'in cenazesi çuvala konulup, yakınlarının sırtında önce Yalınca Köyü'ne, oradan da Van'a getirilmesi haberiyle kamuoyuna yansıması, büyük yankı yarattı.

Murat Çağlar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kamuoyunu ayağa kaldıran bu olayın ardından önceki gün saat 14.00'den itibaren mezranın yolunun açılmasına başlandı. Abdulvahap Taş çifti ile birlikte sadece iki ailenin oturduğu, olayın ardından Abdulvahap Taş'ın ağabeyi Abdulselam Taş ve bir çoban kaldığı yolu kapalı mezraya ulaşmak için ekipler seferber oldu. Yalınca Köyü'nden Çalık Mezrası'na kadar kardan kapalı olan yol İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından bugün saat 05.30'da açıldı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yolda çalışan ekipler gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede güçlükle çalışma yürüttü. Ekipler, çığ tehlikesine rağmen 1 greyder 1 kepçe 1 kamyon ve 1 servis aracıyla 40 saatte 16 kilometrelik yolu açıp mezraya ulaşabildi. Yolu açan ekibin şefi Naif Gültepe, Çalık Mezrası'nın yolunun kışın yoğun kar ve tipiden dolayı Nisan veya Mayıs ayına kadar kapalı kaldığını söyledi.