Van Gürpınar'da aniden ateşlenen1,5 yaşındaki Muharrem Taş, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyince hayatını kaybetti. Çağrılan yetkililer köye gelmediği için hayatını kaybettiği iddia edilen küçük Muharrem, son yolculuğuna da bir çuvalın içinde, ailesinin sırtında gitti.

Olay 4 gün önce Gürpınar İlçesi'ne 80 kilometre uzaklıkta bulunan Yalınca Köyü Çeli Mezrası'nda meydana geldi.

Köye 16 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada yaşayan 7 kişilik Taş ailesinin 1,5 yaşındaki çocukları Muharrem Taş, akşama doğru yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle aniden rahatsızlandı. Aile, mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyince, ilgilileri telefonla arayarak yardım istedi. Aile, görevliler gelir umuduyla beklerken, minik Muharrem, gece saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Küçük Muharrem'in cenazesini ailesi çuvalla sırtında taşıdı

Gülay Özek'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Gürpınar'da aniden ateşlenen 1,5 yaşındaki Muharrem, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyince hayatını kaybetti. Çağrılan yetkililer köye gelmediği için hayatını kaybettiği iddia edilen küçük Muharrem, son yolculuğuna da bir çuvalın içinde, ailesinin sırtında gitti.

Taş ailesinin, gece olması ve ağır kış şartları nedeniyle rahatsızlanan çocuklarını yürüyerek mezradan köye indirmeyerek, görevlilerin gelmesini bekledikleri öğrenildi.

Mezraya 4 saatte yürüyerek gittiler

Bunu üzerine aile durumu, Van'da yaşayan yakınlarına bildirdi. Gece yarısı yola çıkan yakınları, araçlarla sabaha karşı köye, geri kalan ve kapalı olan yolu ise 4 saat yürüyerek mezraya ulaştı. Otopsi işlemlerini yapmak ve suç duyurusunda bulunmak için, minik Muharrem'in cenazesini ise bir çuvala koyup sırtlarında taşıyan aile, yine yürüyerek 16 kilometre uzaklıktaki Yalınca Köyü'ne geldi. Daha sonra bir araca konulan cenaze, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi 'nde otopsisi yapıldıktan sonra Van'daki Şabaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazenin mezradan alınması ve çuval içinde sırtta taşınmasını amca Abdurahman Taş cep telefonuyla fotoğrafladı. Bu zorlu yolculuğu görüntüleyen Taş, 1,5 yaşındaki yeğenini ihmal sonucu kaybettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Yeğenim rahatsızlanınca ağabeyim yardım için yetkilileri arayarak yardım istemiş. Fakat hiç kimse ilgilenmedi. Yeğenimin ölüm haberini gece yarısı aldık. Köye kadar arabayla daha sonraki yolu da yürüyerek mezraya ulaştık. Ölen yeğenimi çuvala bırakıp ailesiyle birlikte tekrar karlı yolardan geçerek önce köye, ardından da bir araçla Van'a geldik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Çünkü bu ölümde herkesin suçu var. Eğer zamanında müdahale etselerdi belki yeğenim ölmeyecekti. Eğer yine bize yardım eden olsaydı hastaneye götürselerdi, orada ölseydi Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok diyecektik. Ama burada büyük bir ihmal var. Biz sorumlu olan herkesten şikayetçiyiz. Yeğenimin cenazesini bile biz o yollardan yürüyerek akrabalarla birlikte getirdik. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."