Yol kapandı, telefon çekmedi, Muharrem hayatını kaybetti

Türkiye’yi derinden sarsan Muharrem’in ölümünün 112 Acil Servisi’nin aldığı ihbarı teyit etmek için aileye ulaşamaması nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Muharrem’in babası oğlunu kurtarmak için önce köydeki yakınlarını aradı. Milliyet gazetesinden Burcu Ünal’ın haberine göre, ailenin yakınlarının bilgi verdiği jandarma ise, “Baba kendisi arasın” dedi. Baba hemen telefon çekmeyen mezrada tepeye çıkıp jandarmayı aradı. Jandarma da durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. 112 Acil Servisi’nin ihbarı teyit için babayı araması, ölüm yolculuğunun başlangıcı oldu. Çünkü Taş ailesinin evinde telefon çekmiyordu. Birkaç saat sonra Muharrem son nefesini verdi. Van Valisi Nezih Doğan, “Arkadaşlar teyit etmeden harekete geçmiyorlar ve orada hata ediyorlar” dedi.

Yardım beklerken can verdi

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyünün Çalık mezrasında her şey 1 Şubat Cumartesi günü, küçük Muharrem’in öksürüklerinin sıklaşması ile başladı.

Öğleden sonra saat 15.00-16.00 sıralarında Muharrem kötüleşti. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde nefes alması iyice zorlaştı. Bunun üzerine annesi Halise ve babası Abdulvahap Taş, Muharrem’in acil hastaneye götürülmesi gerektiğini düşündüler fakat ne evlerinde sabit telefon vardı ne de cep telefonları evlerinden çekiyordu. Baba Taş, cep telefonunu alarak evden çıktı. Amacı telefonun çektiği bir yerden köy merkezindeki akrabaları aracılığıyla Yalınca Jandarma Karakol Komutanlığı’ndan Muharrem’i hastaneye götürebilmek için helikopter istemekti. Taş köydeki akrabasını aradı, durumu anlattı.

Akrabası karakol komutanına durumu izah etti. Komutan, baba Taş’ın kendisini aramasını istedi. Baba komutanı arayıp “Helikopter gönderin” dedi. Komutan, hava koşulları nedeniyle helikopter kaldıramayacaklarını söyledi. Bundan sonra baba eve döndü.

Komutan, önce 112’yi, ardından da yolu açmaları için Karayolları’nı aradı. 112’deki görevli, hastanın yakını aramadığı için tam olarak durumu öğrenebilmek amacıyla aileyi aramak istedi. 112 numarayı aradı fakat telefona ulaşılamıyordu. Çünkü Taş ailesinin evlerinde telefon çekmiyordu.

Karakol ve 112 arasında telefon trafiği yaşanırken, Taş ailesinin evinde ise endişeli bir bekleyiş hakimdi. Muharrem’in durumu ağırlaşıyordu fakat ufukta görünen ne bir helikopter ne de ambulans vardı. “Karakol komutanı ile görüşünce “Nasılsa her şey onun elinde” diye baba Van’da yaşayan kardeşini aramadı ve helikopleri beklemeye başladı ama giden kimse olmadı. Gece yarısı saat 1.00’e kadar süren telefon trafiğinin ardından bir sonuç alınamadı ve saat 02.00-02.30 sıralarında Muharrem anne ve babasının kollarında can verdi.