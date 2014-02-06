Sağlık ekipleri çağrıya inanmadıkları için Muharrem'e gitmemiş!

Van Valisi Aydın Nezih Doğan, sağlık ekiplerinin zatürrenden ölen Muharrem Taş için gelmemesinin nedeninin koordinasyon sıkıntısı olduğunu söyleyerek, "Bizim çağrı merkezimize dört milyon 300 bin çağrı düşüyor, bunun 49 bini doğru çağrı. Arakadaşlar her çağrıyı doğrulatma alışkanlığı edinmişler" dedi.

Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Yalınca Köyü’nün Çeli Mezrası’nda oturan Taş ailesi, rahatsızlanan 1,5 yaşındaki çocuklarını, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremedi. Küçük Muharrem, zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Van Valisi Aydın Nezih Doğan, sağlık ekiplerinin zamanında yetişemediği suçlamasına karşılık NTV yayına katılarak açıklama yaptı.

Vali Doğan, sağlık ekiplerinin zamanında ulaşamamasına neden olarak çağrı merkezine gelen sahte çağrıları gösterdi. Doğan, şöyle konuştu:

"Olayda koordinasyon sıkıntısı yaşandı. Bizim çağrı merkezimize dört milyon 300 bini çağrı düşüyor, bunun 49 bini doğru çağrı. Arkadaşlar sanki her çağrıyı doğrulatma alışkanlığı kazanmışlar. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bir şubat tarihinde 15 bin çağrı 141 tanesi gerçek çağrı. Bu tip durumun bahanesi olamaz bunlar. Ama bu konuda da yurttaşlarımızın daha dikkatli davranmasını istiyoruz."

'Soruşturma başlatıldı'

Olayın ardından ilgili üç kurumla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklayan Doğan "Sorguluyoruz. Bunun hiçbir şekilde de devlet açısından izah edilemeyeceğini ifade ettim. Ama son tahlilde önümüzdeki dönemlerde de kış şartları nedeniyle oluşabilecek durumlar için, bu konuda bir önem arz ettiğini ifade etmeye çalıştım. Bu durum sonucun bahanesi sayılamaz" diye konuştu.