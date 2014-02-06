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Yaşam

Cenazesi babasının sırtında taşınan küçük Muharrem'in amcası konuştu

Van'da hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Muharrem Taş'ın amcası Karayolları, sağlık ekipleri ve karakol görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

06 Şubat 2014 15:26

Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Yalınca Köyü’nün Çeli Mezrası’nda oturan Taş ailesi, rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuklarının yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremedikleri için öldüğünü öne sürdü. Taş ailesi, hastalanan çocukları Muharrem Taş’ın ihmalden öldüğünü iddia ederek, Karayolları, sağlık ekipleri ve karakol görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Minik Muharem’in ailesi tarafından çuvala konulan cenezesi ise sırtta taşınarak mezradan köye indirildi.

CNNTürk canlı yayınına katılan Muharrem'in amcası Abdurrahman Taş, hastalıktan gece yarısı haberi olduğunu ve Van merkezden hemen hareket ettiğini söyledi. Haberi aldıktan 4 saat sonra köye varabildiklerini anlattı. O zamana kadar da Muharrem'in vefat ettiğini söyledi.

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Cenazesi babasının sırtında taşınan küçük Muharrem'in amcası konuştu

Van'da hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Muharrem Taş'ın amcası Karayolları, sağlık ekipleri ve karakol görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

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