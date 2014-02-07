Müezzinoğlu'ndan 'Muharrem' açıklaması: İdari aksaklıklar oldu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Van'da kardan kapanan yol nedeniyle 1,5 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili, "İdari aksamalar var mıdır, olabilir, anında soruşturma açtırdık" dedi.

Müzzinoğlu şöyle konuştu:

“Ülkemizin sağlık hizmetlerinde ve özellikle acil sağlık hizmetlerinde geldiği başarılı fotoğrafa gölge düşürecek bir fotoğrafla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle üzgün olduğumu ifade etmek isterim. Ama bunun bir fırsat gibi, bir medyatik olay gibi sunularak ve bunu ceberrut devlet mantığıyla burada ifade edilmesini de açıkçası doğru bulmuyorum.

'Telefonlarına ulaşılamamış'

1 Şubat saat 18.36’da Köy Korucusu tarafından jandarma aranıyor. Jandarma, 112’yi arıyor saat 18.38’te. Bilgi alınabilecek telefon numaralarının hiçbirine bilgi için ulaşılamıyor ve burada bir kopukluk oluyor. Gece saat 03.30 sularında Van merkezden Muharrem evladımızın amcası arıyor bir hastamız var diye. İşte günün hastalığı ateşi var. Ne yazık ki babanın telefonuna ulaşılamıyor. Çeli mezrasıyla Yalınca arasında 7 kilometre yol tamamen kapalı. Paletli ambulansların gidebilmesine uygun değil, gece yolun açılması gerekir. Diğer araçlar yolların açımıyla ilgili hava koşulları nedeniyle o araçlarla da il özel idarenin ve Karayollarının araçlarıyla da irtibat kurulamıyor.

'Aksaklıklar olabilir'

Babayla ben görüştüm. Az önce yine Sırrı (Sakık) Bey söyledi, çalmadığı kapı, ulaşmadığı… Baba, yalnız saat 18.30’da korucuya yani Gürpınar Yalınca köyündeki korucuya bilgi verebildiğini, bir daha telefon iletişimi kurulamadığını, gece iki buçukta da evladının vefat ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla burada, tabii ki idari aksamalar var mıdır? Olabilir. Anında soruşturma açtırdık, müfettişlerimiz orada. Mutlaka insanla çalışıyoruz, en dinamik şekilde bunları takip ediyoruz ama bunu bu şekilde, ülkenin sağlık hizmetlerine, hele hele acil sağlık hizmetlerine gelecek bu noktayı, bu üzüntülü tabloyu bir fırsat gibi sunmayı da açıkçası çok doğru bulmuyorum.”