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Yaşam

Küba'da bu bara gidenleri Erdoğan portresi karşılıyor

Oteli ve bar bölümünü ziyaret eden ünlü isimlerin bulunduğu panoda Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında Paris Hilton da bulunuyor

19 Eylül 2016 18:28

Bayram tatili için Küba'ya giden bir Türk ailesi kaldıkları otelin barında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın portresiyle karşılaştı. 

Oda Tv'nin haberine göre, bayram tatilini geçirmek için Küba'ya giden Türk ailesi kaldıkları Hotel Nacional de Cuba'da adlı barında bulunan ve mekanı ziyaret eden ünlülerin portrelerinin yer aldığı duvar panosunda Recep Tayyip Erdoğan'ın portesi ile karşılaştılar.

2014 – 2015 yılları arasında oteli ve muhtemelen bar bölümünü ziyaret eden ünlü isimlerin fotoğraflarının bulunduğu panoda Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında Paris Hilton da bulunuyor.

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