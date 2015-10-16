Küba askerleri Suriye'de mi?

ABD yönetimi, Küba ordusunun özel kuvvetler birliğine bağlı bir grup askerinin, Esad rejimine ve ona destek veren Rusya'ya takviye güç sağlamak amacıyla Suriye'ye gittiği iddialarının doğru olduğuna dair herhangi belirti görmediklerini bildirdi.

ABD'de yayın yapan Fox News televizyonu, Kübalı askerlerin Suriye'deki iç savaşta rejime bağlı birliklerin eğitimine ve Rus yapımı tankların kullanımına yardım etmeye hazırlandığı iddia etmişti.



NTV'de yer alan habere göre, Kübalı askerlerin Küba Silahlı Kuvvetler Komutanı General Leopoldo Cintra Frias öncülüğünde Suriye'ye gittiği belirtilen haberde ancak askerlerin ne zaman Suriye'ye girdiği bilgisine yer verilmemişti.



Habere göre, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Amerikalı yetkili de istihbarat raporlarına dayanarak Kübalı askerlerin Suriye'de bulunduğunu teyit etmişti. Aynı yetkili, Kübalı askerlerin Rusya'da eğitim aldıktan sonra Rus uçaklarıyla Suriye'ye getirilmiş olabileceğini kaydetmişti.



İşte bu haber, günlük basın toplantısında, Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'a soruldu. Earnest yanıtı, "Hiçbir surette bu haberlerin doğru olduğunu gösterecek bir delil görmüyoruz" şeklinde oldu.



Rusya'nın yanlarında başka bir ulusu görmekten dolayı memnun olacağını düşündüğünü ifade eden Earnest, "Rusya'nın, özellikle de orada kendi başlarına faaliyette bulunurken, koalisyonuna diğer ilave ulusları ekleme fırsatından keyif alacağından eminim. Rusya, uluslararası toplumca büyük ölçüde yalnızlaştırılan İran ile de koordinasyon halinde çalışabilir. Dolayısıyla Rusya'nın Suriye'de çalışabileceği kişiler büyük ölçüde kısırlaştırılmış Suriye hükümeti ve özünde etkili olduğu halde, dünyada çok az ya da hiçbir müttefiki olmayan İran hükümeti ve güvenlik güçleridir" dedi.