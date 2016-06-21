ABD’liler 50 yıl sonra ilk kez Küba kahvesi içecek

Nestle’nin kahve şirketi Nespresso, 50 yıl sonra Küba kahvesini ABD’ye ihraç edecek ilk şirket olacağını ilan etti. Nespresso ABD’nin başkanı Guillaume Le Cunff, “ABD’deki müşterilerimizim bu inanılmaz kahveyi denemelerini ve gelecek yıllarda kahve keyfini yaşamalarını istiyoruz” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Küba kahvesini bu sonbaharda ABD’lilerle buluşturmaya hazırlanan Nespresso’nun ilk olarak espresso markası Cafecito de Cuba ile anlaştığı ve küçük ölçekli Kübalı kahve üreticileriyle de görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Kahve iş birliği Küba ile ABD arasındaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak görülürken, ABD’liler Kübalıların dünyadaki en ünlü ürünleri olan puro ve rom’u da yakında ABD marketlerinde bulabilmeyi umuyor.