ABD ile Küba arasında ticari uçuşlar başlıyor

ABD'li ve Kübalı yetkililer, iki ülke arasında ticari uçuşların yeniden başlaması için anlaşmaya vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, taraflar, tarifeli uçuşların düzenlenmesi konusunda dün mutabakata vardı. Açıklamada, varılan kararın iki ülkenin halkları arasındaki bağı güçlendireceği ve seyahat edecek kişilerin seçeneklerini çoğaltacağı vurgulandı.

Uçuşlar, ABD'li havayolu şirketlerinin Küba hükümeti ile uçuş rotaları ve saatlerini belirlemesinin ardından başlayacak. Anlaşmadan önce sadece özel uçakların ABD-Küba arasında uçabilmesine rağmen, binlerce Amerikalı 3'cü ülkeler üzerinden yasağı aşarak Küba'yı ziyaret ediyordu.

ABD yasaları, vatandaşlarının Küba'ya turistik ziyaretler düzenlemesini engelliyor. 1961'de ABD Küba'ya ambargo koymadan önce, iki ülke arasında günlük uçak seferleri yapılıyordu.



ABD ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 54 yıllık aranın ardından bu yıl tekrar başlamış ve her iki ülke karşılıklı büyükelçilik açmıştı. Küba, ilişkilerin normalleşmesinin önündeki en önemli engel olan ticaret ambargosunun da kalkmasını istiyor.



İlişkilerin normalleşmesi sürecinde iki ülke arasında 1963'te kesilen posta hizmetlerinin de yeniden başlaması için geçen hafta anlaşmaya varılmıştı.