T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ile Küba arasında ticari uçuşlar başlıyor

ABD yasaları, vatandaşlarının Küba'ya turistik ziyaretler düzenlemesini engelliyordu

18 Aralık 2015 19:31

ABD'li ve Kübalı yetkililer, iki ülke arasında ticari uçuşların yeniden başlaması için anlaşmaya vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, taraflar, tarifeli uçuşların düzenlenmesi konusunda dün mutabakata vardı. Açıklamada, varılan kararın iki ülkenin halkları arasındaki bağı güçlendireceği ve seyahat edecek kişilerin seçeneklerini çoğaltacağı vurgulandı.

Uçuşlar, ABD'li havayolu şirketlerinin Küba hükümeti ile uçuş rotaları ve saatlerini belirlemesinin ardından başlayacak. Anlaşmadan önce sadece özel uçakların ABD-Küba arasında uçabilmesine rağmen, binlerce Amerikalı 3'cü ülkeler üzerinden yasağı aşarak Küba'yı ziyaret ediyordu.

ABD yasaları, vatandaşlarının Küba'ya turistik ziyaretler düzenlemesini engelliyor. 1961'de ABD Küba'ya ambargo koymadan önce, iki ülke arasında günlük uçak seferleri yapılıyordu. 

ABD ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 54 yıllık aranın ardından bu yıl tekrar başlamış ve her iki ülke karşılıklı büyükelçilik açmıştı. Küba, ilişkilerin normalleşmesinin önündeki en önemli engel olan ticaret ambargosunun da kalkmasını istiyor.

İlişkilerin normalleşmesi sürecinde iki ülke arasında 1963'te kesilen posta hizmetlerinin de yeniden başlaması için geçen hafta anlaşmaya varılmıştı.

ETİKETLER

kübaabduçaktarifeliseferülkehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24