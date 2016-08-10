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Sağlık

Küba anne-bebek ölüm hızını sıfırladı

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre anne ölüm hızı binde 19, bebek ölüm hızı ise binde 7.8 olarak kaydedildi

10 Ağustos 2016 13:52

Küba'nın Villa Clara şehrinde, bu yılın ilk yarısında toplam 7 belediyede, anne-bebek ölüm hızı sıfıra düştü. Bölgede anne ölüm hızı sıfır, bebek ölüm hızı ise binde 3,1'di. Son raporlar, bebek ölüm hızının sıfıra düşürülmesiyle büyük bir gelişme yaşandığını ortaya çıkardı.

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre anne ölüm hızı binde 19, bebek ölüm hızı ise binde 7.8 olarak kaydedildi.

SoL’da yayımlanan habere göre, şehirdeki Anne-Bebek Programı Başkanı Doktor Gilberto Sevilla Bermúdez; bu başarıya katılan tüm sağlık çalışanlarının çabalarını ayrı ayrı vurguladığı bir açıklama yaptı. Başarının sağlandığı bölgelerin isimleri Manicaragua, Sagua la Gran­de, Remedios, Caibarién, Ranchuelo, Ci­fuentes ve Santo Domingo olarak belirtildi.

Dr. Bermúdez, bu tür rakamları elde etmek için ülkenin sağlık sisteminin temeli olan birinci basamak hizmetlerinin rolünün yanı sıra, Mariana Grajales Üniversitesi Hastanesi Doğum Öncesi Özel Bakım Ünitesi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri, José Luis Miranda Çocuk Hastanesi yoğun bakım birimi ve çocuk cerrahisi ekibinin hayati katkısını vurguladı.

 

Ekipte tüm sağlık birimleri var

 

Öte yandan yüksek riskli gebelik vakalarında bu başarıya erişmek için, bir aile hekimi, çocuk doktoru, kadın doğum uzmanı ve psikolog dahil tüm temel sağlık görevlilerinin ekiplerde yer aldığı belirtildi.

Dr. Sevilla aynı zamanda uzak veya dağlık bölgelerde sağlık kliniklerinde çalışan hemşirelerin ve doktorların çabalarının da, bebeklere ve annelere yaşamı armağan etmek için ihmal edilemez derecede önemli olduğunu söyledi.

Villa Clara Anne-Bebek Programı başkanı, gebelik öncesi muayenenin, fetal anomalilerin erken tanısı için genetik programların, anneyi bekleyen anemiyi önlemek için verilen  besin takviyelerinin de önemine işaret etti.

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