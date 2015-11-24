Kremlin'den düşürülen uçak için ilk açıklama: Çok ciddi bir olay

Kremlin, Türkiye'nin Suriye sınırında hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Rus uçağı düşürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Kremlin'in açıklamasında, "Rus savaş uçağının Suriye'de düşürülmesi 'çok ciddi bir olay' fakat olaydan bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken" dendi.

Kremlin adına açıklama yapan sözcü Dimitri Peskov, "Uçağın düşürülmesi ciddi bir olay ancak sonuç çıkarmak için henüz çok erken. Tüm bilgileri elde etmeden birşey söylemek doğru değil" dedi.

Rus Savunma Bakanlığı: Hava sahası ihlali yapılmadı

Rusya Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Uçak hava sahası ihlali yapmadı, bunu kanıtlayabiliriz. Karadan açılan ateşle düşürüldü" dendi.

Rus haber ajansı Interfax, Türkiye-Suriye sınırında düşürülen uçakla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Görünüşe göre karadan açılan ateş sonucu salı günü Suriye'de bir uçağımız düşürüldü" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediği ve 6000 metre irtifada olduğu iddia edildi.