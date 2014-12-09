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Kozmik Oda soruşturmasında 5 yıl sonra çıkan ayrıntı: Arınç'ın evinin krokisini asker çizmemiş!

Bülent Arınç'ın evinin krokisinin bulunduğu kağıttaki el yazısı incelendi

09 Aralık 2014 10:37

Kozmik Oda soruşturması, 5. yılında tamamlanma aşamasına girdi. Ancak soruşturmanın ana dayanaklarından olan ve subayın yutmaya çalıştığı iddia edilen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın evinin adresi yazılı kağıttaki yazılar askerlerin el ürünü olmadığı ortaya çıktı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “suikast girişimi” iddiasıyla Aralık 2009’da başlatılan ve Özel Harp Dairesi’ne bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu’nda günlerce süren aramalara, devlet sırrı niteliğindeki belgelerin deşifre olmasına neden olan “Kozmik oda” soruşturmasında 5. yıl dolmak üzereyken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çukurambar’da gözaltına alınan ve “Arınç’ın evinin krokisi” olan kâğıdı yutmakla suçlanan subayın yapılan “grafolojik” incelemesinde, “el yazısı” ile kâğıt üzerindeki yazının uyuşmadığı ortaya çıktı. Söz konusu subay, ifadesinde “kâğıdı polis cebime koymuştu” iddiasında bulunmuştu. Davada savcı, delil toplama işini tamamlayarak karar aşamasına geldi.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, 17 Aralık operasyonu sonrası mart ayında özel yetkili mahkemeleri kaldıran yargı paketi yürürlüğe girince, kozmik oda soruşturması da el değiştirdi. Dosya bir süre başsavcılığın önünde bekletildi. Yaz aylarında ise kozmik oda soruşturması, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturması Bürosu Savcısı Sadık kapsamında yıllardır atılmayan bir adımı attı ve iki subayın üzerinden çıktığı öne sürülen kâğıt üzerinde “grafolojik” inceleme yaptırdı. Çünkü söz konusu iki subay, bu kâğıdın kendilerine ait olmadığını, polislerin bunu yerleştirdiğini iddia ediyordu. Kâğıt üzerindeki yazı karakteri ile iki askerin yazıları ile karşılaştırıldı. Savcılığa sunulan raporda, Arınç’ın evinin adresini içeren kâğıttaki yazıların iki subayın el ürünü olmadığı sonucuna varıldı.

Alınan bilgiye göre savcılık, soruşturmada delil toplama aşamasını tamamladı. Şu anda delil değerlendirme aşamasına giren savcılığın, kısa zaman içinde soruşturmayla ilgili kararını esastan vereceği öğrenildi. Savcının bu kapsamda önünde iki seçenek bulunuyor. Ya ortada suç olduğu iddiasıyla dava açılacak ya da delil yetersizliğinden takipsizlik verilecek. Aralık ayından sonra soruşturmada 5. yıl geride kalacak 6. yıla girilecek.

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