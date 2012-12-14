Nimet Baş: Siyasi cinayetler kozmik odalarda planlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, darbe dönemleriyle ilgili yaptıkları incelemelerde önemli ayrıntılara ulaştıklarını, yaşanan siyasi cinayetlerinde kozmik odalarda üretilen psikolojik harbin unsurları olduğunu söyledi.

Baş, 1960 darbesi ve sonrasındaki olayların hâlâ aydınlatılmadığını, bu konuların gün yüzüne çıkarılması için yeni bir araştırma komisyonu kurmayı planladıklarını ifade etti.

Zaman gazetesinden Bayram Kaya'nın haberine göre, yaptıkları incelemelerde önemli ayrıntılara ulaştıklarını ifade eden Komisyon Başkanı Baş, "Algıladığımız odur ki, kesinlikle bütün bu olanlar, siyasi suikastlar, cinayetler ve karanlık olayların her biri, birtakım kozmik odalarda üretilen psikolojik harbin unsurlarıdır. Toplumda ayrıştırıcı şekilde tetiklenmiş ve kullanılmıştır" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) 'Türkiye Darbeleriyle Yüzleşiyor' başlıklı paneline katılan Nimet Baş, darbelerin hepsinin ortak bir temeli olduğunu vurguladı. "Her dönemde Alevi-Sünni çatışmasından başlayarak toplumun kutuplaşmasına sebep olan karanlık olaylar yaşanmış ve aydınlanmamış" diye konuştu.

1960’tan 28 Şubat sürecine kadar bütün darbeleri mercek altına aldıklarını ve özellikle 28 Şubat’ın en uzun dönemi kapsayan tipik bir darbe olduğunu vurgulayan Baş, bu süreçte yüz binlerce kişinin, belli odaklar tarafından bilfiil fişlendiğini dile getirdi.

Komisyon raporunun, yaptırım ve zorlayıcı bir gücünün olmadığını belirten Baş " Yaptığımız araştırmalarda dabelerin hepsinin ortak bir temeli olduğunu görüyoruz. Alevi-Sünni çatışmaları gibi olaylar toplumun kutuplaşmasına sebep olan olaylar" dedi.

Bu karanlık olayların çözülmediğini ve aydınlanamadığına dikkat çeken Baş, "Bu konuda biz Meclis’in oluşturduğu bir komisyon ‘böyle olmuştur, şöyle olmuştur’ demek için çok daha fazla bilgi ve belgeye ihtiyacımız olduğu için yeni bir araştırma komisyonu kurulması ve sonuçlara ulaşmasını istedik. Ama gerçekte bizim komisyon üyeleri ve milletvekili olarak algıladığımız odur ki, kesinlikle bütün bu olanlar, siyasî suikastlar, cinayetler ve karanlık olayların her birisi birtakım kozmik odalarda üretilen psikolojik harbin unsurlarıdır" diye konuştu.