'Kozmik Oda' iddianamesi 3,5 yılda bitti; mart ayında ifadeler alınacak

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü "Kozmik Oda" soruşturmasında iddianame bitmek üzere. Savcı Bilgili, 3,5 yıl aradan sonra dava açmaya hazırlanıyor.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddia üzerine başlayan ve Özel Harp Dairesi’ne bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı’nda yapılan aramalarda çuvallar dolusu evrak ve 38 klasör belge çıkmıştı.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre; 60 yıllık devlet sırlarını barındıran belgeleri inceleyen Savcı Bilgili'nin açacağı dava, 6-7 Eylül olaylarından 1 Mayıs’a, Çorum, Sivas olaylarından faili meçhuller ve Hrant Dink cinayetine kadar yakın tarihin karanlıkta kalan olaylarına uzanacak.

Bilgili'nin, mart ayında emekli, muvazzaf subaylarla birlikte bazı sivilleri ifadeye çağırması bekleniyor.